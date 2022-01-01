Салюти та феєрверки – під забороною: як каратимуть порушників на Волині





Про це розповіла Ольга Бузулук.



За використання салютів, феєрверків та петард волинян притягатимуть до відповідальності.



"Сподіваємося що такого не буде, але поодинокі випадки можливі", – каже речниця. Волинянам, які стали свідками порушення (використання піротехніки – ред.) слід звертатися на лінію 102. "За можливості варто фіксувати порушення, чітко вказувати адресу", – додає речниця.



В разі, якщо людину, яка запускала салюти, затримають – притягатимуть до відповідальності.



"Є різні статті про адмінпорушення. Це може бути розцінено, як дрібне хуліганство, порушення правил додержання тиші. Злісних порушників чекатиме стаття за хуліганство, це вже кримінальне правопорушення", – зазначила Ольга Бузулук.



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Покарання залежить від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Це може бути штраф, громадські роботи, або ж адмінарешт. Також законодавством передбачені штрафи і для продавців піротехніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці просять волинян не використовувати у новорічну ніч та інші святкові дні піротехнічні засоби.Про це розповіла Суспільному речниця Нацполіції областіЗа використання салютів, феєрверків та петард волинян притягатимуть до відповідальності."Сподіваємося що такого не буде, але поодинокі випадки можливі", – каже речниця. Волинянам, які стали свідками порушення (використання піротехніки – ред.) слід звертатися на лінію 102. "За можливості варто фіксувати порушення, чітко вказувати адресу", – додає речниця.В разі, якщо людину, яка запускала салюти, затримають – притягатимуть до відповідальності."Є різні статті про адмінпорушення. Це може бути розцінено, як дрібне хуліганство, порушення правил додержання тиші. Злісних порушників чекатиме стаття за хуліганство, це вже кримінальне правопорушення", – зазначила Ольга Бузулук.Покарання залежить від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Це може бути штраф, громадські роботи, або ж адмінарешт. Також законодавством передбачені штрафи і для продавців піротехніки.

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