На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Іван Клявзунік.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Володимир Сергійчук.

"Сьогодні, 29 грудня, на спостережному пункті підрозділу с. Степове Запорізької області загинув солдат військової служби, стрілець-санітар стрілецького відділення - Клявзунік Іван Ісакович, 1970 року народження, уродженець села Деревок, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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