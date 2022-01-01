На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік

Іван Клявзунік.



Про це на своїй сторінці у Володимир Сергійчук.



"Сьогодні, 29 грудня, на спостережному пункті підрозділу с. Степове Запорізької області загинув солдат військової служби, стрілець-санітар стрілецького відділення - Клявзунік Іван Ісакович, 1970 року народження, уродженець села Деревок, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою з російськими окупантами загинув волинянинПро це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив"Сьогодні, 29 грудня, на спостережному пункті підрозділу с. Степове Запорізької області загинув солдат військової служби, стрілець-санітар стрілецького відділення - Клявзунік Іван Ісакович, 1970 року народження, уродженець села Деревок, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.

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