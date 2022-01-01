На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік
Сьогодні, 17:01
У бою з російськими окупантами загинув волинянин Іван Клявзунік.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Володимир Сергійчук.
"Сьогодні, 29 грудня, на спостережному пункті підрозділу с. Степове Запорізької області загинув солдат військової служби, стрілець-санітар стрілецького відділення - Клявзунік Іван Ісакович, 1970 року народження, уродженець села Деревок, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Володимир Сергійчук.
"Сьогодні, 29 грудня, на спостережному пункті підрозділу с. Степове Запорізької області загинув солдат військової служби, стрілець-санітар стрілецького відділення - Клявзунік Іван Ісакович, 1970 року народження, уродженець села Деревок, що на Камінь-Каширщині", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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