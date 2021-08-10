На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти

На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
Майже щодня рятувальники повідомляють про підтоплення підвалів у дитячих садочках і школах на Волині. Підвальні приміщення використовуються закладами у якості сховищ під час повітряної тривоги.

Зокрема, 26 грудня рятувальники відкачували воду у дитсадку села Велика Яблунька Маневицької громади, а 27 грудня - у селі Соловичі Турійської громади.

Видання ВСН розпитало у громадах, про те, чи йдуть діти до дитячих садків та шкіл, якщо підвальне приміщення затоплене.

За словами голови Турійської громади Олексія Безсмертного, під час підтоплення підвалів навчальних закладів у громаді діти не відвідують їх, як це було у селі Соловичі, де затопило підвал дитсадка, так і в ліцеї Турійська.

«Поки відкачувалася вода, яка найперше забиралася через те, що розподільчі щити електроенергії розташовувалися дуже близько до підлоги. Небезпека була так не воді, що приходила, як у тому, що через щити могла трапитися ще більша біда. Тому на цей час діти не відвідували дитячий садок», - пояснює очільник Турійської громади про затоплення дитсадка у селі Соловичі.

Він повідомив, що нещодавно під час танення снігів підтопило підвалі, що є сховищем ліцею Турійська. Там на час владнання ситуації зробили онлайн-навчання.

Як пояснив керівник відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради Валерій Марчук, якщо є аварійна ситуація - діти до закладів освіти не йдуть. У випадку з селом Велика Яблунька підтоплення, що трапилося ввечері, вдалося швидко ліквідувати, тому на освітній процес це не вплинуло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, діти, підвали, вода, навчання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком
Сьогодні, 18:10
«Окупант на блокпосту каже: захочу – виїдете, не захочу - ні»: історія журналістки з Херсонщини Ганни Водницької
Сьогодні, 17:47
На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
Сьогодні, 17:33
Салюти та феєрверки – під забороною: як каратимуть порушників на Волині
Сьогодні, 17:16
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Іван Клявзунік
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном Скільки учнів луцьких шкіл перебувають за кордоном
21 вересень, 11:05
На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу На Волині вакцинували дітей перед виїздом на навчання в Європу
10 серпень, 2021, 11:53
Головна освітянка Волині розповіла, чи підуть з вересня діти у школу Головна освітянка Волині розповіла, чи підуть з вересня діти у школу
28 липень, 2020, 12:22
Тривалий час не виходила на зв'язок: у Луцьку рятувальники визволили бабусю із зачиненої квартири Тривалий час не виходила на зв'язок: у Луцьку рятувальники визволили бабусю із зачиненої квартири
Сьогодні, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 29 грудня
Сьогодні, 19:05
 0
У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП
Сьогодні, 18:35
 0
Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком
Сьогодні, 18:10
 0
«Окупант на блокпосту каже: захочу – виїдете, не захочу - ні»: історія журналістки з Херсонщини Ганни Водницької
Сьогодні, 17:47
 0
На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8