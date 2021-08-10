На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
Сьогодні, 17:33
Майже щодня рятувальники повідомляють про підтоплення підвалів у дитячих садочках і школах на Волині. Підвальні приміщення використовуються закладами у якості сховищ під час повітряної тривоги.
Зокрема, 26 грудня рятувальники відкачували воду у дитсадку села Велика Яблунька Маневицької громади, а 27 грудня - у селі Соловичі Турійської громади.
Видання ВСН розпитало у громадах, про те, чи йдуть діти до дитячих садків та шкіл, якщо підвальне приміщення затоплене.
За словами голови Турійської громади Олексія Безсмертного, під час підтоплення підвалів навчальних закладів у громаді діти не відвідують їх, як це було у селі Соловичі, де затопило підвал дитсадка, так і в ліцеї Турійська.
«Поки відкачувалася вода, яка найперше забиралася через те, що розподільчі щити електроенергії розташовувалися дуже близько до підлоги. Небезпека була так не воді, що приходила, як у тому, що через щити могла трапитися ще більша біда. Тому на цей час діти не відвідували дитячий садок», - пояснює очільник Турійської громади про затоплення дитсадка у селі Соловичі.
Він повідомив, що нещодавно під час танення снігів підтопило підвалі, що є сховищем ліцею Турійська. Там на час владнання ситуації зробили онлайн-навчання.
Як пояснив керівник відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради Валерій Марчук, якщо є аварійна ситуація - діти до закладів освіти не йдуть. У випадку з селом Велика Яблунька підтоплення, що трапилося ввечері, вдалося швидко ліквідувати, тому на освітній процес це не вплинуло.
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Зокрема, 26 грудня рятувальники відкачували воду у дитсадку села Велика Яблунька Маневицької громади, а 27 грудня - у селі Соловичі Турійської громади.
Видання ВСН розпитало у громадах, про те, чи йдуть діти до дитячих садків та шкіл, якщо підвальне приміщення затоплене.
За словами голови Турійської громади Олексія Безсмертного, під час підтоплення підвалів навчальних закладів у громаді діти не відвідують їх, як це було у селі Соловичі, де затопило підвал дитсадка, так і в ліцеї Турійська.
«Поки відкачувалася вода, яка найперше забиралася через те, що розподільчі щити електроенергії розташовувалися дуже близько до підлоги. Небезпека була так не воді, що приходила, як у тому, що через щити могла трапитися ще більша біда. Тому на цей час діти не відвідували дитячий садок», - пояснює очільник Турійської громади про затоплення дитсадка у селі Соловичі.
Він повідомив, що нещодавно під час танення снігів підтопило підвалі, що є сховищем ліцею Турійська. Там на час владнання ситуації зробили онлайн-навчання.
Як пояснив керівник відділу освіти, молоді та спорту Маневицької селищної ради Валерій Марчук, якщо є аварійна ситуація - діти до закладів освіти не йдуть. У випадку з селом Велика Яблунька підтоплення, що трапилося ввечері, вдалося швидко ліквідувати, тому на освітній процес це не вплинуло.
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