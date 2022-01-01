Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком
Сьогодні, 18:10
Завтра, 30 грудня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Кравчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Кравчук Олександр Дмитрович (26.10.1982 року народження), призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Загинув 24 грудня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Донецької області.
Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Лучанин Кравчук Олександр Дмитрович (26.10.1982 року народження), призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.
Загинув 24 грудня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Донецької області.
Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11 годині.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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