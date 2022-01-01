Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком

Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком
Завтра, 30 грудня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Олександром Кравчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Лучанин Кравчук Олександр Дмитрович (26.10.1982 року народження), призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду водія 2 механізованого взводу 9 механізованої роти 3 механізованого батальйону.

Загинув 24 грудня в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Опитне Донецької області.

Відспівування військовослужбовця відбудеться завтра у Свято-Троїцькому кафедральному соборі об 11 годині.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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