У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП

У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП
Учора ввечері, 28 грудня, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Відродження у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що 50-річний кермувальник Peugeot Expert не дотримався безпечної швидкості руху й дистанції та зіткнувся з автомобілем Ford Focus. Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Потерпілих, на щастя, немає.

Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП явні ознаки алкогольного сп’яніння. Підозри патрульних підтвердив пристрій Драгер, що показав 2.04 проміле. Проте останній з таким результатом був не згідний та виявив бажання поїхати в медзаклад для проходження такого ж огляду. Згідно з висновком лікаря чоловік таки перебував в алкогольному сп’янінні.
У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП

Згідно зі статистикою за 11 місяців 2022 року, нетверезе водіння посідає п’яте місце серед причин ДТП в регіоні. Тож, будьте відповідальними, друзі, та не сідайте за кермо напідпитку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 29 грудня
Сьогодні, 19:05
У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП
Сьогодні, 18:35
Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком
Сьогодні, 18:10
«Окупант на блокпосту каже: захочу – виїдете, не захочу - ні»: історія журналістки з Херсонщини Ганни Водницької
Сьогодні, 17:47
На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі У Луцьку на Львівській – ДТП: зіткнулися два втомобілі
26 липень, 16:50
У Луцьку автівка патрульних врізалася у припаркований Renault. ВІДЕО У Луцьку автівка патрульних врізалася у припаркований Renault. ВІДЕО
24 грудень, 2021, 10:45
У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей У Луцьку водій втікав від патрульних та збив чотирьох людей
12 грудень, 2021, 15:12
Вночі у Луцьку спіймали трьох п'яних водіїв: один потрапив у ДТП. ВІДЕО Вночі у Луцьку спіймали трьох п'яних водіїв: один потрапив у ДТП. ВІДЕО
09 грудень, 2021, 11:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Генштабі розповіли про ситуацію на Волинському напрямку та усій лінії фронту станом на 29 грудня
Сьогодні, 19:05
 0
У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП
Сьогодні, 18:35
 0
Завтра Луцьк прощатиметься із загиблим Героєм Олександром Кравчуком
Сьогодні, 18:10
 0
«Окупант на блокпосту каже: захочу – виїдете, не захочу - ні»: історія журналістки з Херсонщини Ганни Водницької
Сьогодні, 17:47
 0
На Волині затоплює підвали садочків і шкіл, які слугують укриттями: як вчаться діти
Сьогодні, 17:33
 0
Медіа
відео
1/8