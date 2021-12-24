У Луцьку п'яний водій Peugeot Expert спричинив ДТП

Учора ввечері, 28 грудня, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Відродження у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що 50-річний кермувальник Peugeot Expert не дотримався безпечної швидкості руху й дистанції та зіткнувся з автомобілем Ford Focus. Внаслідок автопригоди транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Потерпілих, на щастя, немає.Під час спілкування поліцейські виявили у винуватця ДТП явні ознаки алкогольного сп’яніння. Підозри патрульних підтвердив пристрій Драгер, що показав 2.04 проміле. Проте останній з таким результатом був не згідний та виявив бажання поїхати в медзаклад для проходження такого ж огляду. Згідно з висновком лікаря чоловік таки перебував в алкогольному сп’янінні.На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.Згідно зі статистикою за 11 місяців 2022 року, нетверезе водіння посідає п’яте місце серед причин ДТП в регіоні. Тож, будьте відповідальними, друзі, та не сідайте за кермо напідпитку.