Навколо Бахмута захисники України щоденно стримують до 20 атак окупантів, — Міноборони





Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, пише



Він зазначив, що для зосередження артилерійського вогню навколо Бахмута війська свідомо протягом останніх тижнів зменшили кількість обстрілів українських позицій на Херсонському та Запорізькому напрямках. Боєприпаси були доправлені на Бахмутський та Лиманський напрямки.



«Понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп’янська до Мар’їнки припадає саме на Бахмутський напрямок. Противник намагається за будь-яку ціну, попри численні втрати в особовому складі, захопити Бахмут», — зазначив Громов.



Загалом ситуація на сході залишається складною, а окупанти намагаються вийти до адмінкордонів Донецької області. Загалом із 23 грудня під час ведення операцій Сил оборони відбулося 259 бойових зіткнень з противником. Окупанти здійснили понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники України щоденно стримують до 20 атак російських військ навколо Бахмута на Донеччині. Окупанти під прикриттям вогню артилерії завзято наступають на позиції наших військ.Про це розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал, пише Громадське Він зазначив, що для зосередження артилерійського вогню навколо Бахмута війська свідомо протягом останніх тижнів зменшили кількість обстрілів українських позицій на Херсонському та Запорізькому напрямках. Боєприпаси були доправлені на Бахмутський та Лиманський напрямки.«Понад 40% артилерійських обстрілів противника вздовж лінії зіткнення від Куп’янська до Мар’їнки припадає саме на Бахмутський напрямок. Противник намагається за будь-яку ціну, попри численні втрати в особовому складі, захопити Бахмут», — зазначив Громов.Загалом ситуація на сході залишається складною, а окупанти намагаються вийти до адмінкордонів Донецької області. Загалом із 23 грудня під час ведення операцій Сил оборони відбулося 259 бойових зіткнень з противником. Окупанти здійснили понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ.

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