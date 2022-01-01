Погода у Луцьку на завтра, 30 грудня

30 грудня у Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Удень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2 градуса до +5.Цього дня вшановується пам’ять пророка Данила і трьох юнаків Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі говорили, що “Ананій грудень квапить”. Згідно зі спостереженнями наших пращурів, якщо у цей день був іній, то через неділю слід було чекати теплої погоди. У давнину була традиція у цю ніч палити великі вогнища і проговорювати: “Розжени, Вогонь, пітьму, полякай холоднечу...” Таким чином люди сподівались пом'якшити зиму, щоб морози послабшали.