Погода у Луцьку на завтра, 30 грудня
Сьогодні, 20:00
30 грудня у Луцьку майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Удень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2 градуса до +5.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять пророка Данила і трьох юнаків Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі говорили, що “Ананій грудень квапить”. Згідно зі спостереженнями наших пращурів, якщо у цей день був іній, то через неділю слід було чекати теплої погоди. У давнину була традиція у цю ніч палити великі вогнища і проговорювати: “Розжени, Вогонь, пітьму, полякай холоднечу...” Таким чином люди сподівались пом'якшити зиму, щоб морози послабшали.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2 градуса до +5.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять пророка Данила і трьох юнаків Ананія, Азарія і Мисаїла. У народі говорили, що “Ананій грудень квапить”. Згідно зі спостереженнями наших пращурів, якщо у цей день був іній, то через неділю слід було чекати теплої погоди. У давнину була традиція у цю ніч палити великі вогнища і проговорювати: “Розжени, Вогонь, пітьму, полякай холоднечу...” Таким чином люди сподівались пом'якшити зиму, щоб морози послабшали.
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