Як діятиме комендантська година у новорічну ніч: повідомили важливі деталі

Як діятиме комендантська година у новорічну ніч: повідомили важливі деталі
Комендантську годину встановлюють військові адміністрації. Ці обмеження наразі не скасовувалися. У кожному регіоні встановлено свій період комендантської годин в залежності від оперативної обстановки. Тобто обмеження є і, відповідно, їх потрібно дотримуватися, незважаючи на святкові дні.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в бліцінтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна".

Яка відповідальність чекає на тих, хто святкуватиме вночі у публічних місцях?

- Слухайте, у країні – воєнний стан, який передбачає низку обмежень. Люди мають це розуміти. Про які святкування у публічних місцях в комендантську годину в принципі може йти мова?

У будь-якому разі ми будемо працювати по звичній схемі: якщо люди порушують комендантську годину, вони мають бути свідомі того, що їх може зупинити патруль для перевірки особи. Тому важливо мати з собою завжди документи. Якщо їх не буде, то для встановлення особи громадянина можуть доставити до підрозділу поліції. Чи хотілося б там опинитися у новорічну ніч? Не думаю. Повірте, і нам би цього не хотілося. Але поліція зобов’язана перевірити тих, хто порушує комендантську годину.

Особа може знаходитися в офіційному розшуку або бути ймовірно причетною до незаконної діяльності. Якщо громадянин надав свої документи, поліцейські перевірили і все гаразд, то, звісно, після попередження людину відпускають.

- Поліція буде затримувати і доставляти у райвідділки або мова йде про перевірку документів і попередження?

- Виключно про перевірку документів. За обґрунтованої потреби ще можуть провести поверхневий огляд громадян, автомобілів. Якщо в процесі перевірки виявиться, що особа підозрюється в незаконній діяльності і є законні підстави, то можуть і затримати. Це ж все індивідуально. Ми ж розуміємо, що у суспільстві живуть не лише законослухняні люди.

Тому, якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами і вирішив прогулятися у комендантську годину, то вас можуть перевірити та відпустити з попередженням. Якщо ж немає документів або є обґрунтовані сумніви щодо ваших намірів, то є ризик новорічну ніч провести у підрозділі поліції.

- Якою буде реакція поліцейських на порушення заборони використання піротехнічних засобів?

- Реакція буде миттєвою та за усією суворістю закону. Заборона не лише на використання, а й на продаж. Відповідальність передбачена і в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і в Кримінальному кодексі. Найлегше покарання - штраф у декілька сотень гривень, найтяжче, якщо кваліфікують як злочин – хуліганство, то і там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами.

Тут першочергово справа не просто у порушенні заборони, а в тому, як люди можуть сприйняти ці салюти та петарди. Піротехніка зараз – це не про святкування. Це нагадування про вибухи. Мільйонам людей в Україні й без того психологічно складно переживати війну. Тому закликаю подумати про цих громадян і обійтися без піротехніки. Після Перемоги будемо запускати салюти разом.

- 1 січня завершується договір оренди кількох соборів Києво-Печерської Лаври. Чи буде залучена поліція до забезпечення правопорядку у Лаврі в разі відмови духовенства добровільно покинути будівлі? Чи є у поліції оперативна інформація щодо можливих провокацій чи протистоянь із залученням вірян?

- Це звичайна практика – охороняти публічну безпеку та порядок у святкові дні поблизу культових споруд. Так було і до повномасштабного вторгнення, а зараз патрулі взагалі посилені.

Можу з впевненістю заявити одне: поліція завжди діє виключно в рамках Закону. Є порушення – реагуємо на нього. Превентивно теж діємо – якраз через додаткові посилені патрулі, які наближуємо, зокрема і до місць проведення релігійних заходів. Оперативної інформації про провокації у нас не було. Але в будь-якому разі поліція завжди поруч.

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Теги: Новорічна ніч, комендантська година
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