Обірвалося життя очільниці підрозділу Червоного Хреста на Волині

Ганни Костюк, яка очолювала відділення Товариства Червоного Хреста на Волині.



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Костюк Ганна Пилипівна (1936 р.н.) очолювала відділення Товариства Червоного Хреста в селищі Заболотів.



«Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай пам’ять про Ганну Пилипівну назавжди житиме в серцях тих, хто її знав і шанував, а милосердний Господь упокоїть її душу у Своїх Небесних Оселях, там, де спочивають праведні», - зазначили в селищній раді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зупинилося серце, яка очолювала відділення Товариства Червоного Хреста на Волині.Про це пише ВСН із посиланням на Заболотівську селищну раду.Костюк Ганна Пилипівна (1936 р.н.) очолювала відділення Товариства Червоного Хреста в селищі Заболотів.«Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай пам’ять про Ганну Пилипівну назавжди житиме в серцях тих, хто її знав і шанував, а милосердний Господь упокоїть її душу у Своїх Небесних Оселях, там, де спочивають праведні», - зазначили в селищній раді.

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