Обірвалося життя очільниці підрозділу Червоного Хреста на Волині

Обірвалося життя очільниці підрозділу Червоного Хреста на Волині
Зупинилося серце Ганни Костюк, яка очолювала відділення Товариства Червоного Хреста на Волині.

Про це пише ВСН із посиланням на Заболотівську селищну раду.

Костюк Ганна Пилипівна (1936 р.н.) очолювала відділення Товариства Червоного Хреста в селищі Заболотів.

«Важко знайти такі слова, які б змогли зменшити душевний біль, від втрати рідної людини. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи. Нехай пам’ять про Ганну Пилипівну назавжди житиме в серцях тих, хто її знав і шанував, а милосердний Господь упокоїть її душу у Своїх Небесних Оселях, там, де спочивають праведні», - зазначили в селищній раді.

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Теги: смерть, Волинь
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