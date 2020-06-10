У центрі Одеси обвалився будинок
Сьогодні, 12:57
Надзвичайна подія сталася в Одесі. Обвалився будинок у центральній частині міста – на вулиці Базарній.
Про це в телеграмі повідомляє МВС України.
Відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверхи.
Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей.
На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявили.
Нагадаємо, на Львівщині були руйнування та постраждалі внаслідок ракетної атаки вранці 15 серпня.
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Про це в телеграмі повідомляє МВС України.
Відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверхи.
Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей.
На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявили.
Нагадаємо, на Львівщині були руйнування та постраждалі внаслідок ракетної атаки вранці 15 серпня.
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