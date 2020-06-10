У центрі Одеси обвалився будинок

У центрі Одеси обвалився будинок
Надзвичайна подія сталася в Одесі. Обвалився будинок у центральній частині міста – на вулиці Базарній.

Про це в телеграмі повідомляє МВС України.

Відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверхи.
У центрі Одеси обвалився будинок

Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей.
У центрі Одеси обвалився будинок
У центрі Одеси обвалився будинок

На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявили.
У центрі Одеси обвалився будинок

Нагадаємо, на Львівщині були руйнування та постраждалі внаслідок ракетної атаки вранці 15 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обвал, Одеса
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обірвалося життя очільниці підрозділу Червоного Хреста на Волині
Сьогодні, 13:21
«Не міг залишатися вдома, коли у мене Іванна – військова»: на Волині батько з 22-річною донькою служить в ЗСУ
Сьогодні, 13:06
У центрі Одеси обвалився будинок
Сьогодні, 12:57
Помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк
Сьогодні, 12:28
Міноборони: ЗСУ прорвали дві перші лінії оборони росіян
Сьогодні, 12:19
Схожі новини
В Одесі обвалився 4-поверховий житловий будинок. ФОТО В Одесі обвалився 4-поверховий житловий будинок. ФОТО
10 червень, 2020, 10:41
У будівлі одеської поліції обвалилася стеля: є постраждалі­ У будівлі одеської поліції обвалилася стеля: є постраждалі­
11 листопад, 2019, 15:10
В одеському університеті на голови студентам впала стеля В одеському університеті на голови студентам впала стеля
08 листопад, 2016, 17:55
В Одесі знову упав балкон. Тепер з жінкою В Одесі знову упав балкон. Тепер з жінкою
24 вересень, 2016, 22:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вручили орден «За мужність» військовому Олексію Філімонову
Сьогодні, 14:00
 0
На Волині через переохолодження госпіталізували 6 людей
Сьогодні, 13:44
 0
Обірвалося життя очільниці підрозділу Червоного Хреста на Волині
Сьогодні, 13:21
 0
«Не міг залишатися вдома, коли у мене Іванна – військова»: на Волині батько з 22-річною донькою служить в ЗСУ
Сьогодні, 13:06
 0
Огляд Xiaomi Redmi Note 12: бюджетний флагман з вражаючими характеристиками*
Сьогодні, 12:58
 0
Медіа
відео
1/8