У центрі Одеси обвалився будинок





Про це в телеграмі повідомляє МВС України.



Відбулося руйнування 3-го під'їзду аварійного житлового будинку з 1-го по 3-й поверхи.



Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей.



На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявили.



Нагадаємо, на Львівщині були руйнування та постраждалі внаслідок ракетної атаки вранці 15 серпня.

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