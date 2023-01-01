Міноборони: ЗСУ прорвали дві перші лінії оборони росіян





Про це в інтерв’ю



За словами міністр оборони Рустема Умєрова, Збройні сили України продовжують відвойовувати загарбану росіянами територію.



Нині українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян і наразі стоять перед третьою. Робота триває.



Він додав, що Україна має план щодо деокупації земель на 2024 рік.



Нагадаємо, українські війська здійснили нові атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян і наразі стоять перед третьою.Про це в інтерв’ю Fox News заявив міністр оборони України Рустем Умєров.За словами міністр оборони Рустема Умєрова, Збройні сили України продовжують відвойовувати загарбану росіянами територію.Нині українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян і наразі стоять перед третьою. Робота триває.Він додав, що Україна має план щодо деокупації земель на 2024 рік.Нагадаємо, українські військана лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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