Міноборони: ЗСУ прорвали дві перші лінії оборони росіян

Міноборони: ЗСУ прорвали дві перші лінії оборони росіян
Українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян і наразі стоять перед третьою.

Про це в інтерв’ю Fox News заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

За словами міністр оборони Рустема Умєрова, Збройні сили України продовжують відвойовувати загарбану росіянами територію.

Нині українські війська пройшли першу та другу лінії оборони росіян і наразі стоять перед третьою. Робота триває.

Він додав, що Україна має план щодо деокупації земель на 2024 рік.

Нагадаємо, українські війська здійснили нові атаки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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Теги: війна, ЗСУ
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