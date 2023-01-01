Помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк

Зупинилося серце відомого на Волині та за її межами художника. Йому було 76 років.Про це у фейсбуці повідомила його донька, депутатка Луцької міської ради"Помоліться за душу спочилого Володимира...нашого тата...Він був чудовим татом, дідусем, талановитим художником...", - йдеться у дописі.Володимир Жупанюк народився 8 березня 1947 року у селі Вовковиї Млинівського району Рівненської області. Живописець, пейзажист. Його роботи, пройняті любов’ю до рідного краю та щирим захопленням красою навколишнього світу, є окрасою приватних колекцій в Україні та за кордоном. У творчому доробку митця є також сюжетні композиції на історичну тематику.