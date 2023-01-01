Помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк
Сьогодні, 12:28
Зупинилося серце відомого на Волині та за її межами художника Володимира Жупанюка. Йому було 76 років.
Про це у фейсбуці повідомила його донька, депутатка Луцької міської ради Алла Жупанюк.
"Помоліться за душу спочилого Володимира...нашого тата...Він був чудовим татом, дідусем, талановитим художником...", - йдеться у дописі.
Володимир Жупанюк народився 8 березня 1947 року у селі Вовковиї Млинівського району Рівненської області. Живописець, пейзажист. Його роботи, пройняті любов’ю до рідного краю та щирим захопленням красою навколишнього світу, є окрасою приватних колекцій в Україні та за кордоном. У творчому доробку митця є також сюжетні композиції на історичну тематику.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині. Нехай спочиває з миром.
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Про це у фейсбуці повідомила його донька, депутатка Луцької міської ради Алла Жупанюк.
"Помоліться за душу спочилого Володимира...нашого тата...Він був чудовим татом, дідусем, талановитим художником...", - йдеться у дописі.
Володимир Жупанюк народився 8 березня 1947 року у селі Вовковиї Млинівського району Рівненської області. Живописець, пейзажист. Його роботи, пройняті любов’ю до рідного краю та щирим захопленням красою навколишнього світу, є окрасою приватних колекцій в Україні та за кордоном. У творчому доробку митця є також сюжетні композиції на історичну тематику.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині. Нехай спочиває з миром.
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