Через скаженого кота у селищі на Волині – карантин

У селищі Ратне на Волині через скаженого кота на декількох вулицях запровадили карантинні обмеження.Про це повідомляє Ратнівська селищна рада.Хворого на сказ кота виявили на вулиці Прип’ятській у Ратному. Тож державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ковельській РДА, запровадила карантинні обмеження в неблагополучній по сказу тварин території у Ратному: вулиці Прип’ятська, Б. Хмельницького, Набережна, Європейська та Короленка та на території загрозливої зони в радіусі 3 км від місцяСлужбу ветеринарної медицини Ратнівського відділення Ковельської РДДВМ зобов’язали провести подвірну вакцинацію не інфікованих домашніх тварин на цих вулицях та встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами на неблагополучній території.