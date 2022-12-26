Через скаженого кота у селищі на Волині – карантин

Через скаженого кота у селищі на Волині – карантин
У селищі Ратне на Волині через скаженого кота на декількох вулицях запровадили карантинні обмеження.

Про це повідомляє Ратнівська селищна рада.

Хворого на сказ кота виявили на вулиці Прип’ятській у Ратному. Тож державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ковельській РДА, запровадила карантинні обмеження в неблагополучній по сказу тварин території у Ратному: вулиці Прип’ятська, Б. Хмельницького, Набережна, Європейська та Короленка та на території загрозливої зони в радіусі 3 км від місця виявлення захворювання.

Службу ветеринарної медицини Ратнівського відділення Ковельської РДДВМ зобов’язали провести подвірну вакцинацію не інфікованих домашніх тварин на цих вулицях та встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами на неблагополучній території.

Довідково:

Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тварини, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк
Сьогодні, 12:28
Міноборони: ЗСУ прорвали дві перші лінії оборони росіян
Сьогодні, 12:19
Через скаженого кота у селищі на Волині – карантин
Сьогодні, 12:10
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Сьогодні, 12:02
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 11:45
Схожі новини
У громаді на Волині – переполох через скаженого лиса У громаді на Волині – переполох через скаженого лиса
25 вересень, 20:31
Як волинські ліси підготувалися до зимівлі тварин Як волинські ліси підготувалися до зимівлі тварин
26 грудень, 2022, 03:17
У громаді на Волині безкоштовно стерилізують вуличних тварин. ВІДЕО У громаді на Волині безкоштовно стерилізують вуличних тварин. ВІДЕО
14 вересень, 2022, 22:13
Хамелеони, скорпіони, папуги: у сільській школі на Волині мешкають сотні тварин. ВІДЕО Хамелеони, скорпіони, папуги: у сільській школі на Волині мешкають сотні тварин. ВІДЕО
08 лютий, 2022, 23:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк
Сьогодні, 12:28
 0
Міноборони: ЗСУ прорвали дві перші лінії оборони росіян
Сьогодні, 12:19
 0
Через скаженого кота у селищі на Волині – карантин
Сьогодні, 12:10
 0
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Сьогодні, 12:02
 0
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 11:45
 0
Медіа
відео
1/8