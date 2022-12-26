Через скаженого кота у селищі на Волині – карантин
Сьогодні, 12:10
У селищі Ратне на Волині через скаженого кота на декількох вулицях запровадили карантинні обмеження.
Про це повідомляє Ратнівська селищна рада.
Хворого на сказ кота виявили на вулиці Прип’ятській у Ратному. Тож державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ковельській РДА, запровадила карантинні обмеження в неблагополучній по сказу тварин території у Ратному: вулиці Прип’ятська, Б. Хмельницького, Набережна, Європейська та Короленка та на території загрозливої зони в радіусі 3 км від місця виявлення захворювання.
Службу ветеринарної медицини Ратнівського відділення Ковельської РДДВМ зобов’язали провести подвірну вакцинацію не інфікованих домашніх тварин на цих вулицях та встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами на неблагополучній території.
Довідково:
Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Ратнівська селищна рада.
Хворого на сказ кота виявили на вулиці Прип’ятській у Ратному. Тож державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Ковельській РДА, запровадила карантинні обмеження в неблагополучній по сказу тварин території у Ратному: вулиці Прип’ятська, Б. Хмельницького, Набережна, Європейська та Короленка та на території загрозливої зони в радіусі 3 км від місця виявлення захворювання.
Службу ветеринарної медицини Ратнівського відділення Ковельської РДДВМ зобов’язали провести подвірну вакцинацію не інфікованих домашніх тварин на цих вулицях та встановити постійний ветеринарний нагляд за тваринами на неблагополучній території.
Довідково:
Сказ — одне з найнебезпечніших вірусних захворювань для тварин та людей, що супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги недуга закінчується летально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Помер відомий волинський художник Володимир Жупанюк
Сьогодні, 12:28
Міноборони: ЗСУ прорвали дві перші лінії оборони росіян
Сьогодні, 12:19
Через скаженого кота у селищі на Волині – карантин
Сьогодні, 12:10
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських
Сьогодні, 11:45