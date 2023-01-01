«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький

Війна змінила світ і долі мільйонів українців. Кожен військовослужбовець, який боронить нашу землю на передовій, має свою історію «до» і в очікуванні переможного «після».От жив собі, працював ландшафтним дизайнером, проводив вишколи для дітей та дорослих, мав мільйон планів на життя… Аж раптом 24 лютого 2022-го почув телефоном від 9-річної доньки: «Тату, збирайся, війна почалась…». Зібрався, при чому того ж дня. А далі – оборона Києва і служба в Збройних силах України.Саме так усе відбулося у 34-річного ковельчанина– нині командира гармати 2 стрілецького батальйону 67-ої окремої механізованої бригади.– каже Максим.Саме тому, окрім своєї основної роботи, він займався патріотичним вихованням молоді, розвиваючи на Волині організацію із понад столітньою історією «Сокіл».- пригадує військовий.– Військові та їх родини повинні знати терміни служби, щоб банально орієнтуватися в просторі. Війна затягується і ми повинні розуміти, чого нам чекати.Дружини, рідні, які чекають вдома, теж справедливо хочуть знати, коли їхні чоловіки повернуться додому, особливо на фоні того, скільки немобілізованих ходить вулицями.Ходять чутки, що після 3 років служби таки дозволять демобілізацію, але це рішення за владою. Це має бути, бо люди втомлюються від невідомості та затягування.Так, ми – перша хвиля добровольців, яка ще досі воює, але, повірте, нас не так багато лишилося: багато загинуло, поранені, дехто просто психічно це не «витягує».– Дуже важливу роль відіграють побратими, які поряд, а ще злагодженість і дружність між нами. У нас табу на алкоголь і фактично ніхто не курить, тож коли повертаємось з позицій, то проводимо дозвілля з користю: читаємо книжки, займаємось спортом… Класно допомагають переключатися діти. Мене донька Соломія дуже мотивує.Ми багато жартуємо з побратимами, відключаємо мозок від війни, наскільки це можливо. Виспатися можна тільки в тилу, бо на передовій, де б ти не спав, у тебе постійно стрес та внутрішні хвилювання. Мені якось поки вдається тримати себе в руках.– Якщо нічого не плануєш, ти себе заженеш. Майбутнє треба бачити. Мої побратими планують відкрити бізнес, піти ще раз навчатися, створити сім’ю, подорожувати…– Я добре побачив у Києві, Львові, Ковелі, Луцьку, що у нас багато мобілізаційного ресурсу… Але разом з тим я бачу й іншу не дуже хорошу тенденцію: хлопці не готуються і думають, що їх це мине. Це наївність від страху чи від того, що їм ще не вручили повістку…Я всім своїм знайомим кажу: «Готуйтесь, ви нас заміните завтра, післязавтра, через рік, але заміните». Вони відмовчуються, не хочуть сперечатися.Але наскільки готовими і повноцінними воїнами будуть мобілізовані, залежить від них і від того, в яку бригаду вони потраплять. Я б радив вже зараз над цим задуматися.Війна стосується всіх. Кожен чоловік буде мобілізований. Без варіантів. Війна надовго, так вона закінчиться абсолютно в нашу користь, але росія на цьому не заспокоїться.Війну росія починатиме до тих пір, поки існуватиме російська федерація з тими інституціями, які у неї є на даний момент. Незалежно від того, помре путін чи ні. Хороших рускіх нема.– Я знаю, що у 3 штурмовій вже є від 2 до 3 тисяч добровольців у резерві. Це люди, які хочуть служити саме у цій бригаді. 3-тя штурмова взагалі організувала круту інформаційну кампанію і я вважаю, що це найефективніша бригада у різних аспектах – від публічності до ведення бойових дій. Саме з неї варто брати приклад і державі, й іншим бригадам, тоді б з мобілізацією проблем не було б взагалі.Тому звертаюся до чоловіків, вчіться, тренуйтеся, бо рано чи пізно вам доведеться воювати.Ми програємо москалям у тому, що наші хлопці не хочуть копати окопи. Мені приємно, що про моїх земляків, про 100ту бригаду ТрО , моя ж бригада відгукується класно. Хлопці окопуються, воюють, їх вибили з позиції – оце ж днями, але 100-та бригада відвоювала ті позиції назад, з допомогою нашої – 67-ої.– Та є. Страх є завжди. Коли його нема, це зайвий героїзм, який зазвичай карається втратою здоров’я або життя. Страх – це нормальний інстинкт самовиживання.Страшно, коли прильоти, коли сидиш під обстрілами і прощаєшся з життям…Зрештою на фронті треба змиритися з тим, що війна – це лотерея.– Тим, хто чекає, треба ставити пам’ятники… Дружинам, дітям, батькам… Коли рідна людина знаходиться в зоні ризику, межує між життям і смертю, то звісно що її рідні хвилюються вдома, їм це болить, вони не досипають, живуть від дзвінка до дзвінка.Я бачу, як хвилюється моя мама і моя донька Соломія. Дитя тихенько молиться вечорами… Я їй шеврони подарував, то вона тримає їх під подушкою і щоразу перевіряє, чи вони лежать на місці.– Військовим ветеранам буде важко. Психологічно буде не просто, але вже зараз, поки у війську, солдату треба продумувати, як він буде себе реабілітовувати. По поверненню додому я хочу найперше провести усе літо з донькою. Поїду на тиждень-два в Карпати. Поїду подорожувати Європою. Почну із абстрагування від суспільства, яке, впевнений, не буде готовим до сприйняття військових повною мірою. Ветерани стануть окремим соціумом.Військові – це майбутня еліта. Так не всіх військових можна назвати елітою, але це буде значний пласт суспільства.Ясно що треба подумати про рідних, бо вони в першу чергу страждатимуть від «інакшості», з якою військовий повернеться додому. Звичка війни, постійного страху, адреналіну, а відтак і зірваної нервової системи зроблять своє.Крім того, що рідні мають бути до цього готовими, то і суспільство – та ж поліція, наприклад. Якщо хуліганить ветеран, то щоб не спровокувати агресивну поведінку, треба мати розуміння, як з ним спілкуватися.Частина військових, які підуть на демобілізацію, повернуться, бо не зможуть знайти себе у цивільному житті, тож шукатимуть свою реалізацію у війську, наприклад, військовими інструкторами.– Ми переможемо тільки тоді, коли 70 відсотків свідомого населення, мобілізується будь-яким чином: донатами, волонтерством, військом. Зараз у нас таких людей максимум 30%: половина з них воює, інші чекають, донатять, волонтерять. А є й такі, що вдають, ніби війна далеко.От коли українці мобілізують максимально свої зусилля, тоді ворог відчує цю згуртованість, злість та силу нашої нації. А перемога однозначно буде!Фото автора та з особистого архіву Максима Новицького