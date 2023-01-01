Воїн з Волині отримав «Сталевий хрест» від генерала Валерія Залужного

Олександра Андрієвського генерал Залужний нагородив «Сталевим хрестом».



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"У День Збройних сил України ми вдячні кожному нашому земляку, хто взяв до рук зброю та захищає наш спокій. З перших днів війни протистоїть російському окупанту у найгарячіших точках наш земляк Олександр Андрієвський з Рудні, котрий став на захист України ще до повномасштабного вторгнення.



За час служби під час виконання бойових завдань Олександр Андрієвський неодноразово проявляв особисту мужність, стійкість та рішучість, за що був нагороджений нагрудним знаком «Честь і слава», а ще – «Сталевим хрестом» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного", - йдеться в повідомленні.



Надійний побратим, щирий патріот та мужній воїн - так характеризують Олександра Андрієвського вояки 14-ої окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого, у складі якої воює наш земляк.



"Олександр Андрієвський став контрактником Збройних сил України за дев'ять місяців до початку російського вторгнення. Тож коли почалося повномасштабне вторгнення, їх перших, як вояків з досвідом, кинули на передову.



Наш земляк - артилерист ближнього краю. Разом з побратимами вони працюють на самісінькій лінії зіткнення з ворогом. Виїздять на підготовлені позиції, відпрацьовують цілі і чимдуж покидають місце, звідки вівся обстріл. Швидкість і чіткість, злагодженість дій - це головне у їхній роботі", - наголошують у громаді.



Зазначається, що минулоріч, відбиваючи ворога на Соледарському напрямку, Олександр Андрієвський та його побратими стали героями сюжету новин телевізійного марафону. Військовий журналіст називає наших захисників хлопцями з залізними нервами, бо небезпека на них чатує під час виїздів на бойові завдання щосекунди. Тож можна лише уявити, що переживають наші захисники і яких зусиль вартує їм стримування ворога та його знищення.



"І хоч смерть на війні повсякчас ходить за спинами наших захисників, та звикнути до неї несила. Щоб і тут, на відносно спокійній території, рожищани не забували, що йде війна і якою ціною дається воякам наш захист, Сашко Андрієвський, будучи у відпустці, закріпив два прапори з підписами захисників 14 ОМБ на пам'ятнику Богдану Хмельницькому у центрі Рожища.



У свої двадцять п’ять Олександр Андрієвський має тверді життєві переконання у тому, що українці мають відстояти свою незалежність, свою державу. І хоч шлях цей омитий кров'ю та втратами, та іншого у нас просто немає.



Тож гуртуймося у допомозі українським воякам, гордимося нашими мужніми захисниками і віримо: разом - переможемо!" - додають у громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійця з Рожищенської громадигенералнагородив «Сталевим хрестом».Про це повідомляють на сайті громади."У День Збройних сил України ми вдячні кожному нашому земляку, хто взяв до рук зброю та захищає наш спокій. З перших днів війни протистоїть російському окупанту у найгарячіших точках наш земляк Олександр Андрієвський з Рудні, котрий став на захист України ще до повномасштабного вторгнення.За час служби під час виконання бойових завдань Олександр Андрієвський неодноразово проявляв особисту мужність, стійкість та рішучість, за що був нагороджений нагрудним знаком «Честь і слава», а ще – «Сталевим хрестом» від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного", - йдеться в повідомленні.Надійний побратим, щирий патріот та мужній воїн - так характеризують Олександра Андрієвського вояки 14-ої окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого, у складі якої воює наш земляк."Олександр Андрієвський став контрактником Збройних сил України за дев'ять місяців до початку російського вторгнення. Тож коли почалося повномасштабне вторгнення, їх перших, як вояків з досвідом, кинули на передову.Наш земляк - артилерист ближнього краю. Разом з побратимами вони працюють на самісінькій лінії зіткнення з ворогом. Виїздять на підготовлені позиції, відпрацьовують цілі і чимдуж покидають місце, звідки вівся обстріл. Швидкість і чіткість, злагодженість дій - це головне у їхній роботі", - наголошують у громаді.Зазначається, що минулоріч, відбиваючи ворога на Соледарському напрямку, Олександр Андрієвський та його побратими стали героями сюжету новин телевізійного марафону. Військовий журналіст називає наших захисників хлопцями з залізними нервами, бо небезпека на них чатує під час виїздів на бойові завдання щосекунди. Тож можна лише уявити, що переживають наші захисники і яких зусиль вартує їм стримування ворога та його знищення."І хоч смерть на війні повсякчас ходить за спинами наших захисників, та звикнути до неї несила. Щоб і тут, на відносно спокійній території, рожищани не забували, що йде війна і якою ціною дається воякам наш захист, Сашко Андрієвський, будучи у відпустці, закріпив два прапори з підписами захисників 14 ОМБ на пам'ятнику Богдану Хмельницькому у центрі Рожища.У свої двадцять п’ять Олександр Андрієвський має тверді життєві переконання у тому, що українці мають відстояти свою незалежність, свою державу. І хоч шлях цей омитий кров'ю та втратами, та іншого у нас просто немає.Тож гуртуймося у допомозі українським воякам, гордимося нашими мужніми захисниками і віримо: разом - переможемо!" - додають у громаді.

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