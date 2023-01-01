Схрон зброї і $1 мільйон готівкою: у Дніпрі «накрили» банду

Поліція затримала у Дніпрі членів організованого злочинного угруповання, у яких вилучили повний схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою.Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.В одному з гаражних кооперативів міста поліцейські управління КОРД заблоковували автомобіль «Toyota Highlander» та затримали фігурантів, причетних до вказаних злочинів.Нагадаємо, працівники поліції, яка обікрала волинянку на понад 100 тисяч гривень.