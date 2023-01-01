Схрон зброї і $1 мільйон готівкою: у Дніпрі «накрили» банду

Схрон зброї і $1 мільйон готівкою: у Дніпрі «накрили» банду
Поліція затримала у Дніпрі членів організованого злочинного угруповання, у яких вилучили повний схрон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Проведено 16 обшуків, затримано трьох осіб, які підозрюються у торгівлі зброєю та боєприпасами і відмиванні грошей.
Схрон зброї і мільйон готівкою: у Дніпрі «накрили» банду

В одному з гаражних кооперативів міста поліцейські управління КОРД заблоковували автомобіль «Toyota Highlander» та затримали фігурантів, причетних до вказаних злочинів.
Схрон зброї і мільйон готівкою: у Дніпрі «накрили» банду
Схрон зброї і мільйон готівкою: у Дніпрі «накрили» банду
Схрон зброї і мільйон готівкою: у Дніпрі «накрили» банду

Нагадаємо, працівники поліції встановили зловмисницю, яка обікрала волинянку на понад 100 тисяч гривень.

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Теги: злочин, Україна
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