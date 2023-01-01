Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги

Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги
Волинські поліцейські привітали з Днем Миколая сім’ю загиблого колеги Романа Гіренка.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.

«Тато тепер на небі», - так 6-річний Марк розповідає про свого батька, нашого колегу Романа Гіренка, який загинув у бою з окупантами 23 серпня цього року. 5-річна сестричка Марка Аня твердо знає, що буде поліцейською – як тато і мама.
Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги

Капітан поліції Аліса Гіренко лише усміхається та мило пригортає діток до себе, передивляючись теплі сімейні світлини. На них родина - щаслива і радісна.
Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги

«Ось це з мого дня народження», - показує Аня.

«А це вже тато пішов на війну», - тримає фотографію Марк.

Після повномасштабного вторгнення Роман Гіренко приєднався до штурмової бригади Нацполіції «Лють». Загинув як Герой – на полі бою. Усі колеги згадують його як позитивного енергійного та відповідального чоловіка. Наш найбільший обов’язок – пам’ятати його таким. А ще – не забувати про його найрідніших, які залишились без батька і без чоловіка.

Напередодні свята Миколая співробітники Головного управління Нацполіції у Волинській області влаштували для сім’ї Гіренків справжній сюрприз, запросивши в Луцьке районне управління поліції.
Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги

На «маминій роботі» Марк і Аня вже бували. Але на такій екскурсії, яку влаштували працівники Луцького РУП 5 грудня, напередодні Миколая - вперше.
Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги

Найбільше їм припала до душі дитяча кімната. Також вони побачили, як поліцейські спілкуються з відвідувачами та як працює чергова частина Луцького управління поліції. Правоохоронці підготували діткам Романа подарунки, іграшки та смаколики.
Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги

А потім їх чекав найбільший сюрприз. До дня Миколая начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко вручив Алісі Гіренко та її дітям ключі від службової квартири. Крошко запевнив, що колеги завжди підтримуватимуть їхню сім’ю, і звертатись до них вона може з будь-яких питань. Аліса Гіренко, яка вже 13 років працює в поліції, подякувала за проявлену турботу та увагу.
Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги
Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги
Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги

«Дуже хочемо, аби Новий рік сім’я зустріла в новій оселі – в затишку і спокої. Аби Марк та Аня залишались такими ж щасливими і радісними, аби їхні всі мрії здійснились. Віримо, що тато оберігає їх з небес…» - йдеться у повідомленні.


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Теги: діти, Волинь
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