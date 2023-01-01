Поліцейські на Волині зробили подарунок родині полеглого колеги

Волинські поліцейські привітали з Днем Миколая сім’юПро це повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.«Тато тепер на небі», - так 6-річнийрозповідає про свого батька, нашого колегу Романа Гіренка, який загинув у бою з окупантами 23 серпня цього року. 5-річна сестричка Марка Аня твердо знає, що буде поліцейською – як тато і мама.Капітан поліціїлише усміхається та мило пригортає діток до себе, передивляючись теплі сімейні світлини. На них родина - щаслива і радісна.«Ось це з мого дня народження», - показує«А це вже тато пішов на війну», - тримає фотографію Марк.Після повномасштабного вторгнення Роман Гіренко приєднався до штурмової бригади Нацполіції «Лють». Загинув як Герой – на полі бою. Усі колеги згадують його як позитивного енергійного та відповідального чоловіка. Наш найбільший обов’язок – пам’ятати його таким. А ще – не забувати про його найрідніших, які залишились без батька і без чоловіка.Напередодні свята Миколая співробітники Головного управління Нацполіції у Волинській області влаштували для сім’ї Гіренків справжній сюрприз, запросивши в Луцьке районне управління поліції.На «маминій роботі» Марк і Аня вже бували. Але на такій екскурсії, яку влаштували працівники Луцького РУП 5 грудня, напередодні Миколая - вперше.Найбільше їм припала до душі дитяча кімната. Також вони побачили, як поліцейські спілкуються з відвідувачами та як працює чергова частина Луцького управління поліції. Правоохоронці підготували діткам Романа подарунки, іграшки та смаколики.А потім їх чекав найбільший сюрприз. До дня Миколая начальник ГУНП у Волинській областівручив Алісі Гіренко та її дітям ключі від службової квартири. Крошко запевнив, що колеги завжди підтримуватимуть їхню сім’ю, і звертатись до них вона може з будь-яких питань. Аліса Гіренко, яка вже 13 років працює в поліції, подякувала за проявлену турботу та увагу.«Дуже хочемо, аби Новий рік сім’я зустріла в новій оселі – в затишку і спокої. Аби Марк та Аня залишались такими ж щасливими і радісними, аби їхні всі мрії здійснились. Віримо, що тато оберігає їх з небес…» - йдеться у повідомленні.