На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських

На Волині п'яний водій намагався відкупитися від поліцейських
У Маневичах поліцейські виявили п’яного водія: порушник намагався відкупитися від правоохоронців.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 5 грудня, по вулиці Вокзальна у Маневичах співробітники групи реагування патрульної поліції за порушення правил дорожнього зупинили автомобіль Volkswagen Touran. За кермом транспортного засобу перебував 50-річний місцевий житель.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд на стан сп’яніння із застосуванням спеціального приладу «Драгер», однак чоловік відмовився це робити.

Згодом, щоб уникнути адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, водій надав поліцейським хабара – 50 доларів США, які поклав у службових автомобіль правоохоронців.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, факт. надання неправомірної вигоди задокументували, гроші вилучили.

Тепер чоловікові загрожує, зокрема, від двох до чотирьох років позбавлення волі.

Окрім цього за керування транспортом у стані сп’яніння поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.


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Теги: Волинь, Маневичі, хабар
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