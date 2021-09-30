Книги за сюжетами ігор: для чого їх пишуть*





Які ігри надихають на написання

Розробники комп'ютерних розваг надихають не тільки письменників: про їхні найвідоміші творіння виходять навіть вірші та пісні. Серед головних бестселерів:



кілька частин S.T.A.L.K.E.R.;

Mass Effect;

Diablo;

Warcraft;

Fallout;

Metro 2033;

Last of Us;

Dragon Age;

Deus Ex та інші.

У своїх творах письменники створюють абсолютно нові сюжети з відомими героями, які потрапляють у зовсім інші ситуації. Варто зазначити, що зусилля призводять до росту популярності авторів у певних колах. Адже написавши який-небудь фантастичний роман по грі Mass Effect, можна стати дуже відомим: цією грою захоплюються мільйони людей по всьому світу. Серед відомих письменників чимало українських прізвищ.



Кому це цікаво

Передусім такі книги зацікавлять фанатів самих ігор. Дізнатися про те, що одному з друзів цікавий всесвіт Fallout чи S.T.A.L.K.E.R., дуже просто: вдома в нього є відповідні плакати на стінах, на заставці в смартфоні — картинка на цю тему. Крім того, це часто випливає у розмові.



Зовсім не обов’язково бути фанатом, адже S.T.A.L.K.E.R. чи Fallout розказують про виживання в постапокаліптичному світі, а ця тема дуже цікава для певної категорії населення. Фантазія письменників вражає.



Мета деяких творів — познайомити потенційного покупця із всесвітом тієї чи іншої гри. Це вигідно не тільки тому, хто напише книгу, але й розробникам програмного забезпечення. По-перше, вони продають більше свого продукту, а по-друге, отримують ідеї для майбутніх розробок. Певні сюжети лягають в основу нових модів. Знайти такі книги від найкращих письменників можна в асортименті інтернет-магазину Retromagaz.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Історія знає чимало прикладів, коли фільми знімалися за мотивами коміксів. Зараз у світі інший тренд — написання книг за сюжетами комп’ютерних розваг. Такі книги на подарунок — справжня знахідка для колекціонера чи прихильника однієї з ігор. В інтернет-магазині Retromagaz можна знайти видання, які будуть додатково доповнені аксесуарами потрібної тематики.Розробники комп'ютерних розваг надихають не тільки письменників: про їхні найвідоміші творіння виходять навіть вірші та пісні. Серед головних бестселерів:У своїх творах письменники створюють абсолютно нові сюжети з відомими героями, які потрапляють у зовсім інші ситуації. Варто зазначити, що зусилля призводять до росту популярності авторів у певних колах. Адже написавши який-небудь фантастичний роман по грі Mass Effect, можна стати дуже відомим: цією грою захоплюються мільйони людей по всьому світу. Серед відомих письменників чимало українських прізвищ.Передусім такі книги зацікавлять фанатів самих ігор. Дізнатися про те, що одному з друзів цікавий всесвіт Fallout чи S.T.A.L.K.E.R., дуже просто: вдома в нього є відповідні плакати на стінах, на заставці в смартфоні — картинка на цю тему. Крім того, це часто випливає у розмові.Зовсім не обов’язково бути фанатом, адже S.T.A.L.K.E.R. чи Fallout розказують про виживання в постапокаліптичному світі, а ця тема дуже цікава для певної категорії населення. Фантазія письменників вражає.Мета деяких творів — познайомити потенційного покупця із всесвітом тієї чи іншої гри. Це вигідно не тільки тому, хто напише книгу, але й розробникам програмного забезпечення. По-перше, вони продають більше свого продукту, а по-друге, отримують ідеї для майбутніх розробок. Певні сюжети лягають в основу нових модів. Знайти такі книги від найкращих письменників можна в асортименті інтернет-магазину Retromagaz.

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