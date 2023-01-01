У Луцьку MAZDA зіткнулася з рейсовим автобусом
Сьогодні, 10:20
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 грудня близько 21 години на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, легковий автомобіль не пропустив рейсовий автобус, внаслідок чого відбулося зіткнення.
На місці події працювала патрульна поліція.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, до них надійшов виклик про ДТП о 21:00. Патрульні, які прибули на місце події встановили, що водій, керуючи автомобілем Mazda, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не надав перевагу автобусу, внаслідок цього і відбулося зіткнення.
На водія Mazda було складено протоком за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
На щастя, травмованих у автопригоді немає, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Зі слів свідків, легковий автомобіль не пропустив рейсовий автобус, внаслідок чого відбулося зіткнення.
На місці події працювала патрульна поліція.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, до них надійшов виклик про ДТП о 21:00. Патрульні, які прибули на місце події встановили, що водій, керуючи автомобілем Mazda, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою, не надав перевагу автобусу, внаслідок цього і відбулося зіткнення.
На водія Mazda було складено протоком за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів).
На щастя, травмованих у автопригоді немає, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Головне фото - ілюстративне.
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