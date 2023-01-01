«Україна не здається – завдяки вам!» – Залужний привітав воїнів із днем Збройних сил України. ВIДЕО

Валерій Залужний привітав українських воїнів із днем Збройних Сил України.



Про це йдеться на його сторінці у



"Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога.



Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку.

Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України.



Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь - як би важко нам не було, але точно не буде соромно!

Дякую за службу! З Днем Збройних Сил України!" - написав Валерій Залужний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУпривітав українських воїнів із днем Збройних Сил України.Про це йдеться на його сторінці у фейсбуці "Сьогодні, у день Збройних Сил України, я дякую всім, хто робить свою важку роботу. Схиляю голову перед вашим подвигом! Перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами, у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога.Саме ви, незважаючи на звання та посади, стоїте за майбутнє наших дітей. Це те, заради чого ми боремося, не маючи права на поразку.Гордий за кожного, хто сьогодні перебуває в лавах Збройних Сил України.Україна не здається – завдяки вам. І завдяки вам я знову і знову переконуюсь - як би важко нам не було, але точно не буде соромно!Дякую за службу! З Днем Збройних Сил України!" - написав Валерій Залужний.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію