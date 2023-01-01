У Полтаві масово отруїлися студенти: майже 30 людей – у лікарні

У Полтаві масово отруїлися студенти: майже 30 людей – у лікарні
В Полтаві массово отруїлись студенти нституту НЮУ імені Ярослава Мудрого. Наразі госпіталізовано вже 27 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"За попередньою інформацією, протягом ночі з отруєнням госпіталізували 27 людей. Це студенти Полтавського юридичного інституту НЮУ імені Ярослава Мудрого", - розповів він.

За даними голови ОВА, ймовірно, вони усі харчувалися в їдальні Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. Зареєстровано спалах гострої кишкової інфекції.

"Причини інциденту нині встановлюють. Створена профільна комісія, на місцях працюють фахівці Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб і поліція. Розпочато епідеміологічне розслідування. Також перевіряють їдальню", - додав Пронін.

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Теги: Полтава, студенти, отруєння
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