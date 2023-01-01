Луцькі школярі зібрали для військових понад 500 «торбинок для Перемоги»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла одна із ініціаторок благодійної акції «Торбинка для Перемоги» Аліна Жукова.



«Мій чоловік служить в ЗСУ на сході і нам добре відомо, наскільки важливою є підтримка рідних та дітей на передовій. Тож я звернулась до директора школи, в якій навчається двоє моїх діток, до Валентина Коляно, із пропозицією організувати благодійну акцію «Торбинка для Перемоги» та зібрати смаколики для наших захисників», - розповіла пані Аліна.



До акції долучилися усі класи. У торбинки діти поклали енергетичні батончики, печиво, чай, каву, гарячі супи, шкарпетки тощо. Кожен клас упакував пакуночки у коробку та додав до неї малюнки та побажання для українських захисників.







«До школи приїхали волонтери, зокрема Наталія Жовнірук, Дєд Волинь, яким ми передали зібрану допомогу. Частина «торбинок для Перемоги» вже у дорозі на передову», - повідомила ініціаторка благодійної акції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Школярі луцької гімназії №20 зібрали для військовослужбовців понад 500 пакуночків зі смаколиками.Про церозповіла одна із ініціаторок благодійної акції «Торбинка для Перемоги»- розповіла пані Аліна.До акції долучилися усі класи. У торбинки діти поклали енергетичні батончики, печиво, чай, каву, гарячі супи, шкарпетки тощо. Кожен клас упакував пакуночки у коробку та додав до неї малюнки та побажання для українських захисників.- повідомила ініціаторка благодійної акції.

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