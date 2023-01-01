Луцькі школярі зібрали для військових понад 500 «торбинок для Перемоги»

Луцькі школярі зібрали для військових понад 500 «торбинок для Перемоги»
Школярі луцької гімназії №20 зібрали для військовослужбовців понад 500 пакуночків зі смаколиками.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла одна із ініціаторок благодійної акції «Торбинка для Перемоги» Аліна Жукова.

«Мій чоловік служить в ЗСУ на сході і нам добре відомо, наскільки важливою є підтримка рідних та дітей на передовій. Тож я звернулась до директора школи, в якій навчається двоє моїх діток, до Валентина Коляно, із пропозицією організувати благодійну акцію «Торбинка для Перемоги» та зібрати смаколики для наших захисників», - розповіла пані Аліна.

До акції долучилися усі класи. У торбинки діти поклали енергетичні батончики, печиво, чай, каву, гарячі супи, шкарпетки тощо. Кожен клас упакував пакуночки у коробку та додав до неї малюнки та побажання для українських захисників.

Луцькі школярі зібрали для військових понад 500 «торбинок для Перемоги»


«До школи приїхали волонтери, зокрема Наталія Жовнірук, Дєд Волинь, яким ми передали зібрану допомогу. Частина «торбинок для Перемоги» вже у дорозі на передову», - повідомила ініціаторка благодійної акції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: військові, школярі, торбинка для Перемоги, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Полтаві масово отруїлися студенти: майже 30 людей – у лікарні
Сьогодні, 10:18
На Волині «швидка» застрягла у сніговому заметі
Сьогодні, 10:10
Луцькі школярі зібрали для військових понад 500 «торбинок для Перемоги»
Сьогодні, 09:49
За минулу добу українські воїни знищили ще 1270 російських окупантів
Сьогодні, 09:35
Курс валют у Луцьку 6 грудня
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
Луцький ЦНАП щотижня працюватиме у центрі реабілітації воїнів Луцький ЦНАП щотижня працюватиме у центрі реабілітації воїнів
01 листопад, 15:28
«Хочу, щоб мій чоловік був вдома»: у Луцьку протестували дружини військових «Хочу, щоб мій чоловік був вдома»: у Луцьку протестували дружини військових
27 жовтень, 12:45
Як військових у Волинській обласній клінічній лікарні реабілітують після поранень. ВІДЕО Як військових у Волинській обласній клінічній лікарні реабілітують після поранень. ВІДЕО
09 серпень, 10:11
Школярі у Луцьку зібрали гроші на апарат міостимуляції в Будинок дитини Школярі у Луцьку зібрали гроші на апарат міостимуляції в Будинок дитини
01 червень, 20:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Книги за сюжетами ігор: для чого їх пишуть*
Сьогодні, 10:52
 0
«Україна не здається – завдяки вам!» – Залужний привітав воїнів із днем Збройних сил України. ВIДЕО
Сьогодні, 10:47
 0
У Луцьку MAZDA зіткнулася з рейсовим автобусом
Сьогодні, 10:20
 0
У Полтаві масово отруїлися студенти: майже 30 людей – у лікарні
Сьогодні, 10:18
 0
На Волині «швидка» застрягла у сніговому заметі
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8