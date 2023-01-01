За минулу добу українські воїни знищили ще 1270 російських окупантів





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:



✔ особового складу‒ близько335110 (+1270) осіб



✔ танків ‒ 5600 (+13) од,



✔ бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,



✔ артилерійських систем – 8024 (+37) од,



✔ РСЗВ – 919 (+6) од,



✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,



✔ літаків – 324 (+1) од,



✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,



✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),



✔ крилаті ракети ‒ 1570 (+0),



✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,



✔ підводні човни – 1 (+0) од,



✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,



✔ спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники знищили ще 1270 російських окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.✔ особового складу‒ близько335110 (+1270) осіб✔ танків ‒ 5600 (+13) од,✔ бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,✔ артилерійських систем – 8024 (+37) од,✔ РСЗВ – 919 (+6) од,✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,✔ літаків – 324 (+1) од,✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),✔ крилаті ракети ‒ 1570 (+0),✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,✔ підводні човни – 1 (+0) од,✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,✔ спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).

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