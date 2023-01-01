За минулу добу українські воїни знищили ще 1270 російських окупантів

За минулу добу українські воїни знищили ще 1270 російських окупантів
За минулу добу захисники знищили ще 1270 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:

✔ особового складу‒ близько335110 (+1270) осіб

✔ танків ‒ 5600 (+13) од,

✔ бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,

✔ артилерійських систем – 8024 (+37) од,

✔ РСЗВ – 919 (+6) од,

✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,

✔ літаків – 324 (+1) од,

✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,

✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),

✔ крилаті ракети ‒ 1570 (+0),

✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

✔ підводні човни – 1 (+0) од,

✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,

✔ спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).

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Теги: Росія, Україна, війна
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