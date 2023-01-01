За минулу добу українські воїни знищили ще 1270 російських окупантів
Сьогодні, 09:35
За минулу добу захисники знищили ще 1270 російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу‒ близько335110 (+1270) осіб
✔ танків ‒ 5600 (+13) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,
✔ артилерійських систем – 8024 (+37) од,
✔ РСЗВ – 919 (+6) од,
✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
✔ літаків – 324 (+1) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
✔ крилаті ракети ‒ 1570 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.12.23 орієнтовно склали:
✔ особового складу‒ близько335110 (+1270) осіб
✔ танків ‒ 5600 (+13) од,
✔ бойових броньованих машин ‒ 10456 (+40) од,
✔ артилерійських систем – 8024 (+37) од,
✔ РСЗВ – 919 (+6) од,
✔ засоби ППО ‒ 605 (+0) од,
✔ літаків – 324 (+1) од,
✔ гелікоптерів – 324 (+0) од,
✔ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6083 (+51),
✔ крилаті ракети ‒ 1570 (+0),
✔ кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
✔ підводні човни – 1 (+0) од,
✔ автомобільної техніки та автоцистерн – 10532 (+49) од,
✔ спеціальна техніка ‒ 1153 (+5).
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