На Волині «швидка» застрягла у сніговому заметі





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



До будинку літнього чоловіка, який очікував на медиків, залишалося близько 200 метрів.



Тож, рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохова транспортували пенсіонера з місця проживання до карети "швидкої, відбуксирували автомобіль медичної допомоги із замету й супроводили до дороги з твердим покриттям.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Близько опівночі 6 грудня автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом у с. Колпитів Локачинської громади, опинився у сніговому заметі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.До будинку літнього чоловіка, який очікував на медиків, залишалося близько 200 метрів.Тож, рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохова транспортували пенсіонера з місця проживання до карети "швидкої, відбуксирували автомобіль медичної допомоги із замету й супроводили до дороги з твердим покриттям.

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