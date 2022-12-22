На Волині «швидка» застрягла у сніговому заметі
Сьогодні, 10:10
Близько опівночі 6 грудня автомобіль швидкої допомоги, що прямував за викликом у с. Колпитів Локачинської громади, опинився у сніговому заметі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До будинку літнього чоловіка, який очікував на медиків, залишалося близько 200 метрів.
Тож, рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохова транспортували пенсіонера з місця проживання до карети "швидкої, відбуксирували автомобіль медичної допомоги із замету й супроводили до дороги з твердим покриттям.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
До будинку літнього чоловіка, який очікував на медиків, залишалося близько 200 метрів.
Тож, рятувальники 9 ДПРЧ м. Горохова транспортували пенсіонера з місця проживання до карети "швидкої, відбуксирували автомобіль медичної допомоги із замету й супроводили до дороги з твердим покриттям.
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