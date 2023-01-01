На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко

Романа Гіренка.



Про це



Роман Анатолійович понад 5 років ніс службу в поліції Волині на різних посадах, згодом працював в інших установах, а після повномасштабного вторгнення пішов захищати Батьківщину.



Під час виконання бойового завдання трагічно загинув 23 серпня в Донецькій області.



5 липня йому виповнився 31 рік.



Без батька лишилось двоє малолітніх дітей, без чоловіка – дружина, співробітниця Луцького районного управління поліції.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти забрали життя поліцейського з ВолиніПро це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.Роман Анатолійович понад 5 років ніс службу в поліції Волині на різних посадах, згодом працював в інших установах, а після повномасштабного вторгнення пішов захищати Батьківщину.Під час виконання бойового завдання трагічно загинув 23 серпня в Донецькій області.5 липня йому виповнився 31 рік.Без батька лишилось двоє малолітніх дітей, без чоловіка – дружина, співробітниця Луцького районного управління поліції.

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