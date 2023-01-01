На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко

На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко
Російські окупанти забрали життя поліцейського з Волині Романа Гіренка.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області.

Роман Анатолійович понад 5 років ніс службу в поліції Волині на різних посадах, згодом працював в інших установах, а після повномасштабного вторгнення пішов захищати Батьківщину.

Під час виконання бойового завдання трагічно загинув 23 серпня в Донецькій області.

5 липня йому виповнився 31 рік.

Без батька лишилось двоє малолітніх дітей, без чоловіка – дружина, співробітниця Луцького районного управління поліції.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять, честь і шана!

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Теги: Роман Гіренко, Волинь, загибель
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