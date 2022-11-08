Ексдиректор «Волиньторф», якого підозрюють у привласненні майже 6 мільйонів гривень, заплатить 400 тисяч

Сергію Голоюху, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні майже 6 млн грн.



Таке рішення 18 серпня ухвалила АП ВАКС, повідомляє



Як відомо, антикорупційний суд визначив Голоюху запобіжний захід у вигляді 402 600 грн застави з покладанням низки обов'язків. Його захисник подав скаргу на це рішення.



«Поновити захиснику підозрюваного (Сергія Голоюха – ред.) строк для апеляційного оскарження. Апеляційну скаргу захисника підозрюваного залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 липня 2023 року залишити без змін», – ідеться в рішенні.



Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексдиректору ДП «Волиньторф» Сергію Голоюху та керівнику приватної компанії. Досудовим розслідуванням встановлено, що для заволодіння майном ДП наприкінці 2013 - початку 2014 року колишній директор «Волиньторфу» уклав три договори на купівлю цінних паперів за кошти державного підприємства у сумі 5,57 млн грн. При цьому в день придбання указані цінні папери були одразу продані керівником ДП, але кошти від їх продажу до державного підприємства так і не надійшли.



Слідством зібрані достатні докази, які свідчать про те, що указані особи незаконно заволоділи вищевказаними коштами під виглядом виконання угод із цінними паперами, використовуючи рахунки низки юридичних осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, обраний колишньому директору державного підприємства «Волиньторф», якого НАБУ і САПТаке рішення 18 серпня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло» Як відомо, антикорупційний суд визначив Голоюху запобіжний захід у вигляді 402 600 грн застави з покладанням низки обов'язків. Його захисник подав скаргу на це рішення.«Поновити захиснику підозрюваного (Сергія Голоюха – ред.) строк для апеляційного оскарження. Апеляційну скаргу захисника підозрюваного залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 липня 2023 року залишити без змін», – ідеться в рішенні.Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексдиректору ДП «Волиньторф» Сергію Голоюху та керівнику приватної компанії. Досудовим розслідуванням встановлено, що для заволодіння майном ДП наприкінці 2013 - початку 2014 року колишній директор «Волиньторфу» уклав три договори на купівлю цінних паперів за кошти державного підприємства у сумі 5,57 млн грн. При цьому в день придбання указані цінні папери були одразу продані керівником ДП, але кошти від їх продажу до державного підприємства так і не надійшли.Слідством зібрані достатні докази, які свідчать про те, що указані особи незаконно заволоділи вищевказаними коштами під виглядом виконання угод із цінними паперами, використовуючи рахунки низки юридичних осіб.

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