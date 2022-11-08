Ексдиректор «Волиньторф», якого підозрюють у привласненні майже 6 мільйонів гривень, заплатить 400 тисяч

Ексдиректор «Волиньторф», якого підозрюють у привласненні майже 6 мільйонів гривень, заплатить 400 тисяч
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід, обраний колишньому директору державного підприємства «Волиньторф» Сергію Голоюху, якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні майже 6 млн грн.

Таке рішення 18 серпня ухвалила АП ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд визначив Голоюху запобіжний захід у вигляді 402 600 грн застави з покладанням низки обов'язків. Його захисник подав скаргу на це рішення.

«Поновити захиснику підозрюваного (Сергія Голоюха – ред.) строк для апеляційного оскарження. Апеляційну скаргу захисника підозрюваного залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17 липня 2023 року залишити без змін», – ідеться в рішенні.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили про підозру ексдиректору ДП «Волиньторф» Сергію Голоюху та керівнику приватної компанії. Досудовим розслідуванням встановлено, що для заволодіння майном ДП наприкінці 2013 - початку 2014 року колишній директор «Волиньторфу» уклав три договори на купівлю цінних паперів за кошти державного підприємства у сумі 5,57 млн грн. При цьому в день придбання указані цінні папери були одразу продані керівником ДП, але кошти від їх продажу до державного підприємства так і не надійшли.

Слідством зібрані достатні докази, які свідчать про те, що указані особи незаконно заволоділи вищевказаними коштами під виглядом виконання угод із цінними паперами, використовуючи рахунки низки юридичних осіб.

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Теги: Сергій Голоюх, «Волиньторф»
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