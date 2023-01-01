На Волині небайдужий громадянин повідомив до поліції про п'яного водія

Небайдужий волинянин повідомив патрульних про нетверезого водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Такий випадок трапився днями на дорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин. Патрульні саме здійснювали регулювання руху на місці ДТП, коли до них звернувся чоловік. Він розповів, що щойно позаду нього рухався автомобіль марки Mercedes, водій якого, ймовірно, перебуває в стані спʼяніння. Адже, за словами громадянина, авто їхало підозріло хаотично.Через кілька хвилин інспектори зупинили схожий за описом транспортний засіб, коли той проїжджав повз. Під час спілкування з водієм поліцейські й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager. Результат виявився позитивним — 2,71 проміле.На правопорушника патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.