На Волині небайдужий громадянин повідомив до поліції про п'яного водія

На Волині небайдужий громадянин повідомив до поліції про п'яного водія
Небайдужий волинянин повідомив патрульних про нетверезого водія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Такий випадок трапився днями на дорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин. Патрульні саме здійснювали регулювання руху на місці ДТП, коли до них звернувся чоловік. Він розповів, що щойно позаду нього рухався автомобіль марки Mercedes, водій якого, ймовірно, перебуває в стані спʼяніння. Адже, за словами громадянина, авто їхало підозріло хаотично.

Через кілька хвилин інспектори зупинили схожий за описом транспортний засіб, коли той проїжджав повз. Під час спілкування з водієм поліцейські й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager. Результат виявився позитивним — 2,71 проміле.
На Волині небайдужий громадянин повідомив до поліції про п'яного водія

На правопорушника патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, водій, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ошукали продавців у 15 закладах Луцька: затримали двох шахраїв-«гастролерів»
Сьогодні, 12:28
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
Сьогодні, 12:18
На Волині небайдужий громадянин повідомив до поліції про п'яного водія
Сьогодні, 12:10
У селі Луцького району цілий день не буде світла: коли і де
Сьогодні, 11:58
Ексдиректор «Волиньторф», якого підозрюють у привласненні майже 6 мільйонів гривень, заплатить 400 тисяч
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
На Волині затримали 21-річного водія, який перевищив швидкість утричі На Волині затримали 21-річного водія, який перевищив швидкість утричі
31 липень, 12:33
На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за 1000 доларів На Волині п'яний водій намагався відкупитися від патрульних за 1000 доларів
25 липень, 10:43
На Волині водій заснув за кермом та з'їхав у кювет На Волині водій заснув за кермом та з'їхав у кювет
22 червень, 15:37
Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар Перевозив незаконно деревину та порушив ПДР: на Волині водій пропонував патрульним хабар
15 червень, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Криму – «прильоти» на базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ
Сьогодні, 13:20
 0
Родичів керівництва Франківська прилаштували у військкомати, щоб ті байдикували за зарплату, – ДБР
Сьогодні, 13:05
 0
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:45
 0
Звільнили голову ДСНС Сергія Крука, – Клименко
Сьогодні, 12:33
 0
Ошукали продавців у 15 закладах Луцька: затримали двох шахраїв-«гастролерів»
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8