На Волині небайдужий громадянин повідомив до поліції про п'яного водія
Сьогодні, 12:10
Небайдужий волинянин повідомив патрульних про нетверезого водія.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Такий випадок трапився днями на дорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин. Патрульні саме здійснювали регулювання руху на місці ДТП, коли до них звернувся чоловік. Він розповів, що щойно позаду нього рухався автомобіль марки Mercedes, водій якого, ймовірно, перебуває в стані спʼяніння. Адже, за словами громадянина, авто їхало підозріло хаотично.
Через кілька хвилин інспектори зупинили схожий за описом транспортний засіб, коли той проїжджав повз. Під час спілкування з водієм поліцейські й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager. Результат виявився позитивним — 2,71 проміле.
На правопорушника патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Такий випадок трапився днями на дорозі М07 Київ — Ковель — Ягодин. Патрульні саме здійснювали регулювання руху на місці ДТП, коли до них звернувся чоловік. Він розповів, що щойно позаду нього рухався автомобіль марки Mercedes, водій якого, ймовірно, перебуває в стані спʼяніння. Адже, за словами громадянина, авто їхало підозріло хаотично.
Через кілька хвилин інспектори зупинили схожий за описом транспортний засіб, коли той проїжджав повз. Під час спілкування з водієм поліцейські й справді виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд за допомогою приладу Drager. Результат виявився позитивним — 2,71 проміле.
На правопорушника патрульні склали протоколи за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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