У селі Луцького району цілий день не буде світла: коли і де

У селі Луцького району цілий день не буде світла: коли і де
У селі Несвіч Луцького району 30 серпня не буде світла.

Про це повідомили на сайті Городищенської громади.

За інформацією ПрАТ "Волиньобленерго", це – планові вимкнення, вони не пов’язані з аварійними відключеннями.

Зазначають, що будуть знеструмлені всі вулиці населеного пункту з 09:00 до 17:00.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міненерго пояснили, коли вимикатимуть світло взимку.

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Теги: Несвіч, світло, Луцький район
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