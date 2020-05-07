У селі Луцького району цілий день не буде світла: коли і де
Сьогодні, 11:58
У селі Несвіч Луцького району 30 серпня не буде світла.
Про це повідомили на сайті Городищенської громади.
За інформацією ПрАТ "Волиньобленерго", це – планові вимкнення, вони не пов’язані з аварійними відключеннями.
Зазначають, що будуть знеструмлені всі вулиці населеного пункту з 09:00 до 17:00.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міненерго пояснили, коли вимикатимуть світло взимку.
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Про це повідомили на сайті Городищенської громади.
За інформацією ПрАТ "Волиньобленерго", це – планові вимкнення, вони не пов’язані з аварійними відключеннями.
Зазначають, що будуть знеструмлені всі вулиці населеного пункту з 09:00 до 17:00.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Міненерго пояснили, коли вимикатимуть світло взимку.
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