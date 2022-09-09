У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди

У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з рідними військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Очільник громади висловив співчуття членам сімей полеглих захисників, подякував за належне виховання та підтримку їхніх синів, чоловіків і вручив державні нагороди.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Відповідно до Указу Президента України “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено старшого солдата Наумика Романа Адамовича (посмертно). Нагороду отримала донька загиблого захисника – Людмила.

Орденом “За мужність” ІІ ступеня нагороджено солдата Мартинюка Анатолія Михайловича (посмертно). Орден отримав 5-річний син Михайло.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено молодшого сержанта Собчука Віталія Валентиновича (посмертно). Орден вручено брату загиблого захисника – Андрієві.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Дащука Володимира Олександровича (посмертно). Нагороду вручено сину – Олександру.

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Косова Дмитра Михайловича (посмертно). Орден отримала 7-річна донька Аліна.
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди

Орденом “За мужність” ІІІ ступеня нагороджено солдата Федюка Валерія Євгеновича (посмертно). Орден отримала дружина – Надія Кирилівна.
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди

Співчуття, повага та вдячність їхнім рідним!
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди



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Теги: Луцьк, герої, нагороди, рідні
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