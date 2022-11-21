Ошукали продавців у 15 закладах Луцька: затримали двох шахраїв-«гастролерів»
Сьогодні, 12:28
Поліцейські припинили чергову схему шахрайств, скоєних «гастролерами» у Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Двоє осіб діяли спільно. Спершу жінка заходила до магазину чи кафе, розмовляла з продавцями, просила якийсь товар і показувала гроші, аби розплатитись за нього. Тим часом невідомий чоловік поруч відволікав увагу продавців. Коли ж вони знову починали спілкуватись з жінкою, та висловлювала претензії, щоб їй дали решту, мовляв, щойно ж вона розплатилась за товар. Розгублені продавці видавали решту – по кілька сотень гривень за раз.
Оперативники Луцького РУП спільно з управлінням карного розшуку, за підтримки відділу кримінального аналізу та інших служб ГУНП у Волинській області, встановили особи шахраїв-гастролерів і їхнє місцеперебування. 25-річний чоловік – з Сумської області, його 23-річна спільниця – з Полтавщини. Поліцейські вже задокументували 15 фактів аналогічних шахрайств у закладах Луцька. Продовжує надходити інформація щодо такого виду ошуканства, тож подальші слідчі дії тривають.
«Зауважимо, що ніхто з ошуканих до поліції з цього приводу не звертався. Оперативники отримали інформацію щодо невідомих осіб, які вчиняють шахрайські дії, і одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Завчасне звернення до поліції уберегло б інших від таких шахрайств», - повідомив керівник кримінальної поліції Луцького РУП Сергій Лавренчук.
Завдяки оперативності та злагодженій роботі поліцейських шахраї затримані, їм вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу. За це зловмисникам максимально може загрожувати позбавлення волі до 3 років.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Двоє осіб діяли спільно. Спершу жінка заходила до магазину чи кафе, розмовляла з продавцями, просила якийсь товар і показувала гроші, аби розплатитись за нього. Тим часом невідомий чоловік поруч відволікав увагу продавців. Коли ж вони знову починали спілкуватись з жінкою, та висловлювала претензії, щоб їй дали решту, мовляв, щойно ж вона розплатилась за товар. Розгублені продавці видавали решту – по кілька сотень гривень за раз.
Оперативники Луцького РУП спільно з управлінням карного розшуку, за підтримки відділу кримінального аналізу та інших служб ГУНП у Волинській області, встановили особи шахраїв-гастролерів і їхнє місцеперебування. 25-річний чоловік – з Сумської області, його 23-річна спільниця – з Полтавщини. Поліцейські вже задокументували 15 фактів аналогічних шахрайств у закладах Луцька. Продовжує надходити інформація щодо такого виду ошуканства, тож подальші слідчі дії тривають.
«Зауважимо, що ніхто з ошуканих до поліції з цього приводу не звертався. Оперативники отримали інформацію щодо невідомих осіб, які вчиняють шахрайські дії, і одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Завчасне звернення до поліції уберегло б інших від таких шахрайств», - повідомив керівник кримінальної поліції Луцького РУП Сергій Лавренчук.
Завдяки оперативності та злагодженій роботі поліцейських шахраї затримані, їм вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу. За це зловмисникам максимально може загрожувати позбавлення волі до 3 років.
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