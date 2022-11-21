Ошукали продавців у 15 закладах Луцька: затримали двох шахраїв-«гастролерів»

Ошукали продавців у 15 закладах Луцька: затримали двох шахраїв-«гастролерів»
Поліцейські припинили чергову схему шахрайств, скоєних «гастролерами» у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Двоє осіб діяли спільно. Спершу жінка заходила до магазину чи кафе, розмовляла з продавцями, просила якийсь товар і показувала гроші, аби розплатитись за нього. Тим часом невідомий чоловік поруч відволікав увагу продавців. Коли ж вони знову починали спілкуватись з жінкою, та висловлювала претензії, щоб їй дали решту, мовляв, щойно ж вона розплатилась за товар. Розгублені продавці видавали решту – по кілька сотень гривень за раз.

Оперативники Луцького РУП спільно з управлінням карного розшуку, за підтримки відділу кримінального аналізу та інших служб ГУНП у Волинській області, встановили особи шахраїв-гастролерів і їхнє місцеперебування. 25-річний чоловік – з Сумської області, його 23-річна спільниця – з Полтавщини. Поліцейські вже задокументували 15 фактів аналогічних шахрайств у закладах Луцька. Продовжує надходити інформація щодо такого виду ошуканства, тож подальші слідчі дії тривають.

«Зауважимо, що ніхто з ошуканих до поліції з цього приводу не звертався. Оперативники отримали інформацію щодо невідомих осіб, які вчиняють шахрайські дії, і одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів. Завчасне звернення до поліції уберегло б інших від таких шахрайств», - повідомив керівник кримінальної поліції Луцького РУП Сергій Лавренчук.

Завдяки оперативності та злагодженій роботі поліцейських шахраї затримані, їм вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального Кодексу. За це зловмисникам максимально може загрожувати позбавлення волі до 3 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, шахраї, заклади
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:45
Звільнили голову ДСНС Сергія Крука, – Клименко
Сьогодні, 12:33
Ошукали продавців у 15 закладах Луцька: затримали двох шахраїв-«гастролерів»
Сьогодні, 12:28
У Луцьку рідним загиблих Героїв вручили їхні нагороди
Сьогодні, 12:18
На Волині небайдужий громадянин повідомив до поліції про п'яного водія
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
У Луцьку до пенсіонерки прийшла жінка і «видурила» тисячу євро У Луцьку до пенсіонерки прийшла жінка і «видурила» тисячу євро
21 листопад, 2022, 13:19
Лучани просять заборонити слухати музику та відео з гаджетів у закладах Лучани просять заборонити слухати музику та відео з гаджетів у закладах
20 листопад, 2022, 06:00
У Луцьку найкраще оформлений до новорічних свят заклад виграє 15 000 гривень У Луцьку найкраще оформлений до новорічних свят заклад виграє 15 000 гривень
17 грудень, 2021, 16:45
Купувала 11 Iphone: 20-річну лучанку в Instagram «розвели» на 11 тисяч Купувала 11 Iphone: 20-річну лучанку в Instagram «розвели» на 11 тисяч
13 грудень, 2021, 06:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Криму – «прильоти» на базі 126-ї гвардійської бригади ЧФ
Сьогодні, 13:20
 0
Родичів керівництва Франківська прилаштували у військкомати, щоб ті байдикували за зарплату, – ДБР
Сьогодні, 13:05
 0
Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:45
 0
Звільнили голову ДСНС Сергія Крука, – Клименко
Сьогодні, 12:33
 0
Ошукали продавців у 15 закладах Луцька: затримали двох шахраїв-«гастролерів»
Сьогодні, 12:28
 0
Медіа
відео
1/8