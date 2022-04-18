Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 12:45
на Волині рятувальники попереджають про можливе відлуння вибухів.
Про це повідомляють у преслужбі ДСНС Волині.
"25 серпня з 13:00 до 13:30 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Володимирського району сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляють у преслужбі ДСНС Волині.
"25 серпня з 13:00 до 13:30 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Володимирського району сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.
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