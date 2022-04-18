Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів

Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів
на Волині рятувальники попереджають про можливе відлуння вибухів.

Про це повідомляють у преслужбі ДСНС Волині.

"25 серпня з 13:00 до 13:30 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Володимирського району сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Волинь, рятувальники, розмінування
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