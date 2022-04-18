Волинян попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомляють у преслужбі ДСНС Волині.



"25 серпня з 13:00 до 13:30 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Володимирського району сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! на Волині рятувальники попереджають про можливе відлуння вибухів.Про це повідомляють у преслужбі ДСНС Волині."25 серпня з 13:00 до 13:30 на спеціальному майданчику біля села Холопичі Володимирського району сапери ДСНС знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн, виявлені на Волині. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій – ситуація планова", - йдеться в повідомленні.

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