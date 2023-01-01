Звільнили голову ДСНС Сергія Крука, – Клименко
Сьогодні, 12:33
Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він зазначив, що нині виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.
Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.
Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.
Нагадаємо, 3 серпня п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру у справі про авіакатастрофу у Броварах. Загалом у гелікоптері та на землі тоді загинули 14 осіб, зокрема керівництво МВС.
У п'ятницю, 4 серпня, п'ятьом чиновникам ДСНС обрали запобіжний захід. Чотирьох фігурантів утримуватимуть під вартою без альтернативи внесенню застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.
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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Він зазначив, що нині виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.
Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення.
Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.
Нагадаємо, 3 серпня п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили про підозру у справі про авіакатастрофу у Броварах. Загалом у гелікоптері та на землі тоді загинули 14 осіб, зокрема керівництво МВС.
У п'ятницю, 4 серпня, п'ятьом чиновникам ДСНС обрали запобіжний захід. Чотирьох фігурантів утримуватимуть під вартою без альтернативи внесенню застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.
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