Загибель міністра Монастирського та посадовців МВС: чотирьох чиновників взяли під варту

Загибель міністра Монастирського та посадовців МВС: чотирьох чиновників взяли під варту
Чотирьох фігурантів справи щодо загибелі керівництва Міністерства внутрішніх справ України під час падіння гвинтокрила у Броварах взято під варту.

Напередодні суд призначив запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці, пише УНІАН.

Тепер запобіжні заходи обрані всім п'ятьом підозрюваним посадовцям ДСНС.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, під варту взято, крім начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, також:

в.о. командира загону;

заступника командира з льотної підготовки;

командира авіаційної ескадрильї.

Чотирьої фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави. П'ятий фігурант, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (САЗ ОРСЦЗ) ДСНС, цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

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Теги: Авіакатастрофа, Бровари, МВС
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