Загибель міністра Монастирського та посадовців МВС: чотирьох чиновників взяли під варту





Напередодні суд призначив запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці, пише



Тепер запобіжні заходи обрані всім п'ятьом підозрюваним посадовцям ДСНС.



Як повідомляє Державне бюро розслідувань, під варту взято, крім начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, також:



в.о. командира загону;



заступника командира з льотної підготовки;



командира авіаційної ескадрильї.



Чотирьої фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави. П'ятий фігурант, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (САЗ ОРСЦЗ) ДСНС, цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотирьох фігурантів справи щодо загибелі керівництва Міністерства внутрішніх справ України під час падіння гвинтокрила у Броварах взято під варту.Напередодні суд призначив запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці, пише УНІАН Тепер запобіжні заходи обрані всім п'ятьом підозрюваним посадовцям ДСНС.Як повідомляє Державне бюро розслідувань, під варту взято, крім начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, також:в.о. командира загону;заступника командира з льотної підготовки;командира авіаційної ескадрильї.Чотирьої фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави. П'ятий фігурант, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (САЗ ОРСЦЗ) ДСНС, цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.

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