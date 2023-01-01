Загибель міністра Монастирського та посадовців МВС: чотирьох чиновників взяли під варту
Сьогодні, 18:35
Чотирьох фігурантів справи щодо загибелі керівництва Міністерства внутрішніх справ України під час падіння гвинтокрила у Броварах взято під варту.
Напередодні суд призначив запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці, пише УНІАН.
Тепер запобіжні заходи обрані всім п'ятьом підозрюваним посадовцям ДСНС.
Як повідомляє Державне бюро розслідувань, під варту взято, крім начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, також:
в.о. командира загону;
заступника командира з льотної підготовки;
командира авіаційної ескадрильї.
Чотирьої фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави. П'ятий фігурант, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (САЗ ОРСЦЗ) ДСНС, цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.
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Напередодні суд призначив запобіжний захід начальнику Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івану Коробці, пише УНІАН.
Тепер запобіжні заходи обрані всім п'ятьом підозрюваним посадовцям ДСНС.
Як повідомляє Державне бюро розслідувань, під варту взято, крім начальника Управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС України, також:
в.о. командира загону;
заступника командира з льотної підготовки;
командира авіаційної ескадрильї.
Чотирьої фігурантів триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави. П'ятий фігурант, начальник служби безпеки польотів Спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (САЗ ОРСЦЗ) ДСНС, цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.
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