Пішов по гриби і не повернувся: на Волині зник безвісти 68-річний чоловік
Сьогодні, 11:22
Поліція встановлює місцезнаходження 68-річного ковельчанина, який поїхав по гриби та не повернувся.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Ковельського районного управління ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Медведюка Івана Несторовича, 12 грудня 1954 року народження, жителя Ковеля.
Чоловік вранці 23 серпня поїхав по гриби до села Зелена Ковельського району і зник. Де перебуває зараз невідомо.
В селі Зелена, за кладовищем неподалік лісу, знайдено велосипед зниклого.
Прикмети: ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі.
На момент зникнення був одягнений у синю куртку з білими вставками, сині балонові штани, темну кепку, чоботи.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Ковельського районного управління ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Медведюка Івана Несторовича, 12 грудня 1954 року народження, жителя Ковеля.
Чоловік вранці 23 серпня поїхав по гриби до села Зелена Ковельського району і зник. Де перебуває зараз невідомо.
В селі Зелена, за кладовищем неподалік лісу, знайдено велосипед зниклого.
Прикмети: ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі.
На момент зникнення був одягнений у синю куртку з білими вставками, сині балонові штани, темну кепку, чоботи.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.
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