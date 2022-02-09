Пішов по гриби і не повернувся: на Волині зник безвісти 68-річний чоловік

Поліція встановлює місцезнаходження 68-річного ковельчанина, який поїхав по гриби та не повернувся.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Ковельського районного управління ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження, 12 грудня 1954 року народження, жителя Ковеля.Чоловік вранці 23 серпня поїхав по гриби до села Зелена Ковельського району і зник. Де перебуває зараз невідомо.В селі Зелена, за кладовищем неподалік лісу, знайдено велосипед зниклого.ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі.На момент зникнення був одягнений у синю куртку з білими вставками, сині балонові штани, темну кепку, чоботи."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.