Пішов по гриби і не повернувся: на Волині зник безвісти 68-річний чоловік

Пішов по гриби і не повернувся: на Волині зник безвісти 68-річний чоловік
Поліція встановлює місцезнаходження 68-річного ковельчанина, який поїхав по гриби та не повернувся.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Ковельського районного управління ГУНП у Волинській області встановлюють місцезнаходження Медведюка Івана Несторовича, 12 грудня 1954 року народження, жителя Ковеля.

Чоловік вранці 23 серпня поїхав по гриби до села Зелена Ковельського району і зник. Де перебуває зараз невідомо.

В селі Зелена, за кладовищем неподалік лісу, знайдено велосипед зниклого.

Прикмети: ріст 175 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке сиве, очі голубі.

На момент зникнення був одягнений у синю куртку з білими вставками, сині балонові штани, темну кепку, чоботи.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклого чоловіка, повідомити за номерами телефонів: (03352) 5-32-84, моб. тел. 0685147424 або 102", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Поліція, розшук, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ексдиректор «Волиньторф», якого підозрюють у привласненні майже 6 мільйонів гривень, заплатить 400 тисяч
Сьогодні, 11:35
Пішов по гриби і не повернувся: на Волині зник безвісти 68-річний чоловік
Сьогодні, 11:22
На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко
Сьогодні, 11:12
В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 11:00
42-річна мешканка Рівненщини втопила двох малолітніх синів
Сьогодні, 10:48
Схожі новини
Пішов з дому та не повернувся: зник безвісти 51-річний чоловік з Луцька. ФОТО Пішов з дому та не повернувся: зник безвісти 51-річний чоловік з Луцька. ФОТО
21 березень, 11:29
Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина Пішов до знайомого у сусіднє село і не повернувся: тривають пошуки безвісти зниклого волинянина
03 лютий, 14:46
На Волині поліція розшукує чоловіка На Волині поліція розшукує чоловіка
09 лютий, 2022, 11:49
Зник більше 2-х років тому: тривають пошуки 33-річного волинянина Зник більше 2-х років тому: тривають пошуки 33-річного волинянина
27 липень, 2021, 14:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ексдиректор «Волиньторф», якого підозрюють у привласненні майже 6 мільйонів гривень, заплатить 400 тисяч
Сьогодні, 11:35
 0
Пішов по гриби і не повернувся: на Волині зник безвісти 68-річний чоловік
Сьогодні, 11:22
 0
На Донеччині загинув поліцейський з Луцька Роман Гіренко
Сьогодні, 11:12
 0
В Україні зафіксували землетрус
Сьогодні, 11:00
 0
42-річна мешканка Рівненщини втопила двох малолітніх синів
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8