У Міненерго пояснили, коли вимикатимуть світло взимку

У Міненерго пояснили, коли вимикатимуть світло взимку
Енергетичну інфраструктуру України готують до ефективної роботи взимку, а відповідні установи готові забезпечити швидке реагування на можливі екстрені ситуації.

Про це зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, - йдеться на сторінці Міністерства енергетики України.

«Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження опалювального зимового сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак, які мі не можемо прогнозувати. Мета ворога – досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з погляду втримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані», - сказав Герман Галущенко.

Він підкреслив, що у разі відсутності нових серйозних пошкоджень через обстріли не планується вводити обмеження в подачі електроенергії споживачам.

«Якщо і будуть відключення світла, то вони будуть наслідком атак на нашу енергосистему і матимуть тимчасовий характер», - додав міністр

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Міненерго, Україна, вимкнення світла
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Міненерго пояснили, коли вимикатимуть світло взимку
Сьогодні, 03:42
Волинянин Федецький знявся у фільмі «Довбуш». ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16
Сьогодні, 01:15
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня
21 серпень, 23:23
Схожі новини
Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16 Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16
Сьогодні, 01:15
Для переваги в небі Україні потрібно близько 130 винищувачів, – Повітряні сили Для переваги в небі Україні потрібно близько 130 винищувачів, – Повітряні сили
21 серпень, 20:25
В Україні створять військову поліцію, – Міноборони В Україні створять військову поліцію, – Міноборони
21 серпень, 19:19
На Запоріжжя прибув підрозділ військових з Бурятії, які мародерять та знущаються над жителями, – Генштаб На Запоріжжя прибув підрозділ військових з Бурятії, які мародерять та знущаються над жителями, – Генштаб
21 серпень, 18:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Міненерго пояснили, коли вимикатимуть світло взимку
Сьогодні, 03:42
 0
Волинянин Федецький знявся у фільмі «Довбуш». ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
 0
Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16
Сьогодні, 01:15
 0
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня
21 серпень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8