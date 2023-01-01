Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16

Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16
Греція долучиться до країн, які тренуватимуть українських пілотів на F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що долучення Греції до літакової коаліції - важливий результат.

"Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16. І я дякую Прем'єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу та вашій команді за готовність більше допомогти із захистом свободи України. Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Це честь для мене – бути сьогодні тут, щоб надати нового імпульсу нашим відносинам, зробити нашу співпрацю ще кориснішою для наших народів", - сказав Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, F-16, Греція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Серед загиблих від російських ракет у Луцьку – 27-річний Дмитро Сорочук
Як підписати прижиттєву згоду на посмертне донорство. ВЛАСНИЙ ДОСВІД
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16
Сьогодні, 01:15
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня
21 серпень, 23:23
В Польщі загинув волинянин, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому
21 серпень, 22:17
Через спеку на Волині зросла кількість виявлених інсультів. ВІДЕО
21 серпень, 21:47
Схожі новини
Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені та зими Україна не отримає винищувачі F-16 цієї осені та зими
17 серпень, 07:33
Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16 Зеленський розповів, коли українські пілоти почнуть навчання на F-16
03 серпень, 01:15
Резніков повідомив, коли в Україну надійдуть F-16 Резніков повідомив, коли в Україну надійдуть F-16
20 червень, 01:15
Українські пілоти прибули до США для навчання на винищувачах F-16, – ЗМІ Українські пілоти прибули до США для навчання на винищувачах F-16, – ЗМІ
05 березень, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16
Сьогодні, 01:15
 0
22 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня
21 серпень, 23:23
 0
В Польщі загинув волинянин, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому
21 серпень, 22:17
 0
Через спеку на Волині зросла кількість виявлених інсультів. ВІДЕО
21 серпень, 21:47
 0
Медіа
відео
1/8