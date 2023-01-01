Греція долучиться до тренування українських льотчиків на F-16
Сьогодні, 01:15
Греція долучиться до країн, які тренуватимуть українських пілотів на F-16.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що долучення Греції до літакової коаліції - важливий результат.
"Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16. І я дякую Прем'єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу та вашій команді за готовність більше допомогти із захистом свободи України. Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Це честь для мене – бути сьогодні тут, щоб надати нового імпульсу нашим відносинам, зробити нашу співпрацю ще кориснішою для наших народів", - сказав Володимир Зеленський.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що долучення Греції до літакової коаліції - важливий результат.
"Греція візьме участь у тренуванні наших пілотів на F-16. І я дякую Прем'єр-міністру Кіріакосу Міцотакісу та вашій команді за готовність більше допомогти із захистом свободи України. Ми вдячні за те, що буде оборонна підтримка Греції для України. Це честь для мене – бути сьогодні тут, щоб надати нового імпульсу нашим відносинам, зробити нашу співпрацю ще кориснішою для наших народів", - сказав Володимир Зеленський.
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