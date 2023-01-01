Волинянин Федецький знявся у фільмі «Довбуш». ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
38-річні легендарні футболісти Артем Мілевський та волинянин Артем Федецький знялися у кумедному проморолику до фільму «Довбуш».
Також повідомляється, що ексгравці збірної України з'являться також у самому фільмі. Їхні ролі наразі невідомі, - пише Sport ua.
За інформацією проєкту "Бомбардир", ексгравці збірної України зіграли епізодичні ролі в новому фільмі "Довбуш", допрем'єрний показ якого відбувся в Івано-Франківську.
У мережі з'явилися кадри зі зйомок з футболістами, що проходили в червні 2021 року.
Прем'єра українського історичного екшена запланована на 24 серпня.
Артем Мілевський попрощався з футболом у вересні 2021 року після виступів за «Минай». За свою довгу кар'єру він встиг зіграти 50 матчів за збірну України, забивши у них 8 голів.
Артем Федецький закінчив свою професійну кар'єру в січні 2022 року. Його останнім клубом був «Вотранс» Луцьк. На його рахунку 53 гри та 2 голи за збірну України.
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Також повідомляється, що ексгравці збірної України з'являться також у самому фільмі. Їхні ролі наразі невідомі, - пише Sport ua.
За інформацією проєкту "Бомбардир", ексгравці збірної України зіграли епізодичні ролі в новому фільмі "Довбуш", допрем'єрний показ якого відбувся в Івано-Франківську.
У мережі з'явилися кадри зі зйомок з футболістами, що проходили в червні 2021 року.
Прем'єра українського історичного екшена запланована на 24 серпня.
Артем Мілевський попрощався з футболом у вересні 2021 року після виступів за «Минай». За свою довгу кар'єру він встиг зіграти 50 матчів за збірну України, забивши у них 8 голів.
Артем Федецький закінчив свою професійну кар'єру в січні 2022 року. Його останнім клубом був «Вотранс» Луцьк. На його рахунку 53 гри та 2 голи за збірну України.
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