Волинянин Федецький знявся у фільмі «Довбуш». ВІДЕО

Волинянин Федецький знявся у фільмі «Довбуш». ВІДЕО
38-річні легендарні футболісти Артем Мілевський та волинянин Артем Федецький знялися у кумедному проморолику до фільму «Довбуш».

Також повідомляється, що ексгравці збірної України з'являться також у самому фільмі. Їхні ролі наразі невідомі, - пише Sport ua.

За інформацією проєкту "Бомбардир", ексгравці збірної України зіграли епізодичні ролі в новому фільмі "Довбуш", допрем'єрний показ якого відбувся в Івано-Франківську.

У мережі з'явилися кадри зі зйомок з футболістами, що проходили в червні 2021 року.

Прем'єра українського історичного екшена запланована на 24 серпня.



Артем Мілевський попрощався з футболом у вересні 2021 року після виступів за «Минай». За свою довгу кар'єру він встиг зіграти 50 матчів за збірну України, забивши у них 8 голів.

Артем Федецький закінчив свою професійну кар'єру в січні 2022 року. Його останнім клубом був «Вотранс» Луцьк. На його рахунку 53 гри та 2 голи за збірну України.


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Теги: Волинь, футбол, Довбуш, кіно
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