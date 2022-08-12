Волинська громада купить для військових 10 антидронових рушниць та майже 90 безпілотників. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Міська рада Володимира придбає для військовослужбовців громади необхідні квадрокоптери та засоби боротьби з ворожими дронами.
Про це повідомили на сайті міськради.
Під час зустрічі міського голови Ігоря Пальонки та його першого заступника Ярослава Матвійчука з представниками військових частин, які дислокуються у нашому місті, обговорили питання закупівлі засобів радіоелектронної боротьби.
Так, міська рада придбає для оборонців України десять антидронових рушниць та 86 безпілотних літальних апаратів. На це з міського бюджету буде виділено близько 20 мільйонів гривень.
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Про це повідомили на сайті міськради.
Під час зустрічі міського голови Ігоря Пальонки та його першого заступника Ярослава Матвійчука з представниками військових частин, які дислокуються у нашому місті, обговорили питання закупівлі засобів радіоелектронної боротьби.
Так, міська рада придбає для оборонців України десять антидронових рушниць та 86 безпілотних літальних апаратів. На це з міського бюджету буде виділено близько 20 мільйонів гривень.
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