Волинська громада купить для військових 10 антидронових рушниць та майже 90 безпілотників. ФОТО

Волинська громада купить для військових 10 антидронових рушниць та майже 90 безпілотників. ФОТО
Міська рада Володимира придбає для військовослужбовців громади необхідні квадрокоптери та засоби боротьби з ворожими дронами.

Про це повідомили на сайті міськради.

Під час зустрічі міського голови Ігоря Пальонки та його першого заступника Ярослава Матвійчука з представниками військових частин, які дислокуються у нашому місті, обговорили питання закупівлі засобів радіоелектронної боротьби.
Волинська громада купить для військових 10 антидронових рушниць та майже 90 безпілотників. ФОТО

Так, міська рада придбає для оборонців України десять антидронових рушниць та 86 безпілотних літальних апаратів. На це з міського бюджету буде виділено близько 20 мільйонів гривень.
Волинська громада купить для військових 10 антидронових рушниць та майже 90 безпілотників. ФОТО
Волинська громада купить для військових 10 антидронових рушниць та майже 90 безпілотників. ФОТО

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Теги: Володимир, військові, допомога, війна, дрони, рушниці
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