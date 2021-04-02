Біля Луцька діти поїхали кататися на велосипедах і загубилися у сусідньому селі

Біля Луцька діти поїхали кататися на велосипедах і загубилися у сусідньому селі
На Волині патрульні повернули додому дітей, які поїхали кататися на велосипедах та загубилися.

Це сталося днями у селі Милуші, поблизу Луцька, - повідомляють у патрульній поліції.

Було вже близько 18-ї години, коли у поліцію зателефонували місцеві мешканці. Люди повідомили, що до них, на подвір'я приватного домогосподарства, зайшли хлопчик та дівчинка з сусіднього села Боголюби.

На місце вирушили патрульні. Діти розповіли їм, що каталися на велосипедах, втратили орієнтир та заблукали. Проте вони не розгубилися та вирішили попросити допомоги у сторонніх людей.
Біля Луцька діти поїхали кататися на велосипедах і загубилися у сусідньому селі
Біля Луцька діти поїхали кататися на велосипедах і загубилися у сусідньому селі

На щастя, малеча пам'ятала адресу місця проживання, тож патрульні благополучно доставили їх додому та передали рідним.

"Дякуємо батькам, що навчили своїх дітей, як правильно діяти в подібних ситуаціях, закликаємо інших мамусь і татусів брати з них приклад", - повідомляють на сторінці поліції.

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Теги: Волинь, Луцьк, Милуші, Боголюби
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