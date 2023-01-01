22 серпня на Волині: гортаючи календар

Марія Адамчук-Коротицька (на фото).



Також день народження сьогодні в ексдепутата міської ради Аскольда Пекарського, керівника Туристичного агентства "Патріот" Богдана Климчука та члена Національної спілки художників України, уродженця Волині Леоніда Литвина.



Сьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.



Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди й трудових успіхів.



Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, а віряни вшановують пам'ять апостола Матфея.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні день народження відзначає президент благодійного фонду "СТОПРАК"(на фото).Також день народження сьогодні в ексдепутата міської ради, керівника Туристичного агентства "Патріот"та члена Національної спілки художників України, уродженця ВолиніСьогодні іменини святкують Олексій, Антон, Дмитро, Леонтій та Іван.Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди й трудових успіхів.Сьогодні, 22 серпня, у світі відзначають Всесвітній день мозку, а віряни вшановують пам'ять апостола Матфея.

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