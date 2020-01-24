В Польщі загинув волинянин, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому





Про це повідомляють на сторінці Волонтерського руху "Твори добро".



"В багатодітній сімʼї Ольги Гусак з Холонева, сталося велике горе. В Польщі загинув син Владислав. Для перевезення тіла, потрібна велика сума грошей. Прохання до всіх небайдужих допомогти сімʼї", - йдеться у повідомленні.



Номер карти мами Владислава:

Гусак Ольга 5168745610698646

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув хлопець з Волині.Про це повідомляють на сторінці Волонтерського руху "Твори добро"."В багатодітній сімʼїз Холонева, сталося велике горе. В Польщі загинув син. Для перевезення тіла, потрібна велика сума грошей. Прохання до всіх небайдужих допомогти сімʼї", - йдеться у повідомленні.Номер карти мами Владислава:Гусак Ольга 5168745610698646

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