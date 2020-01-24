В Польщі загинув волинянин, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому
Сьогодні, 22:17
В Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув хлопець з Волині.
Про це повідомляють на сторінці Волонтерського руху "Твори добро".
"В багатодітній сімʼї Ольги Гусак з Холонева, сталося велике горе. В Польщі загинув син Владислав. Для перевезення тіла, потрібна велика сума грошей. Прохання до всіх небайдужих допомогти сімʼї", - йдеться у повідомленні.
Номер карти мами Владислава:
Гусак Ольга 5168745610698646
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Волонтерського руху "Твори добро".
"В багатодітній сімʼї Ольги Гусак з Холонева, сталося велике горе. В Польщі загинув син Владислав. Для перевезення тіла, потрібна велика сума грошей. Прохання до всіх небайдужих допомогти сімʼї", - йдеться у повідомленні.
Номер карти мами Владислава:
Гусак Ольга 5168745610698646
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня
Сьогодні, 23:23
В Польщі загинув волинянин, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому
Сьогодні, 22:17
У Луцьку перекинулася вантажівка з колодами. ФОТО
Сьогодні, 21:02
Медіа