В Польщі загинув волинянин, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому

В Польщі загинув волинянин, необхідна допомога, щоб привезти тіло додому
В Польщі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув хлопець з Волині.

Про це повідомляють на сторінці Волонтерського руху "Твори добро".

"В багатодітній сімʼї Ольги Гусак з Холонева, сталося велике горе. В Польщі загинув син Владислав. Для перевезення тіла, потрібна велика сума грошей. Прохання до всіх небайдужих допомогти сімʼї", - йдеться у повідомленні.

Номер карти мами Владислава:
Гусак Ольга 5168745610698646

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Теги: загибель, Волинь, Холонів, Польща
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