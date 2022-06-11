Через спеку на Волині зросла кількість виявлених інсультів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:47
Через спекотну погоду на Волині, яка тримається вже понад тиждень, побільшало скарг на самопочуття від людей.
Про це розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.
Що кажуть в обласному Центрі екстреної меддопомоги
З його слів, погано себе почувають люди із серцево-судинними захворюваннями й гіпертонією.
"Якщо в середньому на добу в нас було 10-12 інсультів, то тепер може бути 20. Тобто, є скачки й це характерно, швидше за все, через погодні умови", — говорить Станіслав Лінік.
Водій швидкої Микола Огребчук каже, що якнайшвидше намагаються опрацювати всі виклики. Каже: їздять часто за добу буває по 15-16 викликів.
"В суботу було свято, дуже багато людей пішли в церкви, багато звернень в нас було до 12-13 години, де був фактично кожен другий-третій виклик через втрату свідомості", — говорить керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги.
Прогноз синоптиків
Спекотна погода в регіоні протримається до вихідних — 26 та 27 серпня, — розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології Леся Пасічник.
З її слів, передбачають проходження через територію області холодного атмосферного фронту, що принесе короткочасні дощі, у західних районах можливі значні опади, грози, град та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.
Як лучани рятуються від спеки
На центральному пляжі біля річки Стир відпочивають люди. Мама двох дітей Владлена говорить: біля води їм краще перенести спеку.
Лучанин Василь Омельчук каже, що приходить покупатися в Стиру кілька разів на тиждень. "Вода добре рятує від спеки, бо ж в тіні немає де сховатися, 31-32 температура", — говорить чоловік.
Людям, які сильно нагрілися на сонці, не варто відразу стрибати у воду, — каже рятувальник Дмитро Ворона. Радить спочатку змочити руки, ноги, голову, купатися обов'язково з покритою головою.
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Про це розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.
Що кажуть в обласному Центрі екстреної меддопомоги
З його слів, погано себе почувають люди із серцево-судинними захворюваннями й гіпертонією.
"Якщо в середньому на добу в нас було 10-12 інсультів, то тепер може бути 20. Тобто, є скачки й це характерно, швидше за все, через погодні умови", — говорить Станіслав Лінік.
Водій швидкої Микола Огребчук каже, що якнайшвидше намагаються опрацювати всі виклики. Каже: їздять часто за добу буває по 15-16 викликів.
"В суботу було свято, дуже багато людей пішли в церкви, багато звернень в нас було до 12-13 години, де був фактично кожен другий-третій виклик через втрату свідомості", — говорить керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги.
Прогноз синоптиків
Спекотна погода в регіоні протримається до вихідних — 26 та 27 серпня, — розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології Леся Пасічник.
З її слів, передбачають проходження через територію області холодного атмосферного фронту, що принесе короткочасні дощі, у західних районах можливі значні опади, грози, град та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.
Як лучани рятуються від спеки
На центральному пляжі біля річки Стир відпочивають люди. Мама двох дітей Владлена говорить: біля води їм краще перенести спеку.
Лучанин Василь Омельчук каже, що приходить покупатися в Стиру кілька разів на тиждень. "Вода добре рятує від спеки, бо ж в тіні немає де сховатися, 31-32 температура", — говорить чоловік.
Людям, які сильно нагрілися на сонці, не варто відразу стрибати у воду, — каже рятувальник Дмитро Ворона. Радить спочатку змочити руки, ноги, голову, купатися обов'язково з покритою головою.
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