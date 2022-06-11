Через спеку на Волині зросла кількість виявлених інсультів. ВІДЕО

Через спеку на Волині зросла кількість виявлених інсультів. ВІДЕО
Через спекотну погоду на Волині, яка тримається вже понад тиждень, побільшало скарг на самопочуття від людей.

Про це розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.

Що кажуть в обласному Центрі екстреної меддопомоги
З його слів, погано себе почувають люди із серцево-судинними захворюваннями й гіпертонією.

"Якщо в середньому на добу в нас було 10-12 інсультів, то тепер може бути 20. Тобто, є скачки й це характерно, швидше за все, через погодні умови", — говорить Станіслав Лінік.

Водій швидкої Микола Огребчук каже, що якнайшвидше намагаються опрацювати всі виклики. Каже: їздять часто за добу буває по 15-16 викликів.

"В суботу було свято, дуже багато людей пішли в церкви, багато звернень в нас було до 12-13 години, де був фактично кожен другий-третій виклик через втрату свідомості", — говорить керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги.

Прогноз синоптиків
Спекотна погода в регіоні протримається до вихідних — 26 та 27 серпня, — розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології Леся Пасічник.

З її слів, передбачають проходження через територію області холодного атмосферного фронту, що принесе короткочасні дощі, у західних районах можливі значні опади, грози, град та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.

Як лучани рятуються від спеки
На центральному пляжі біля річки Стир відпочивають люди. Мама двох дітей Владлена говорить: біля води їм краще перенести спеку.

Лучанин Василь Омельчук каже, що приходить покупатися в Стиру кілька разів на тиждень. "Вода добре рятує від спеки, бо ж в тіні немає де сховатися, 31-32 температура", — говорить чоловік.

Людям, які сильно нагрілися на сонці, не варто відразу стрибати у воду, — каже рятувальник Дмитро Ворона. Радить спочатку змочити руки, ноги, голову, купатися обов'язково з покритою головою.


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Теги: Волинь, спека, хвороби, захворювання
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