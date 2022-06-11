Через спеку на Волині зросла кількість виявлених інсультів. ВІДЕО





Про це розповів Станіслав Лінік.



Що кажуть в обласному Центрі екстреної меддопомоги

З його слів, погано себе почувають люди із серцево-судинними захворюваннями й гіпертонією.



"Якщо в середньому на добу в нас було 10-12 інсультів, то тепер може бути 20. Тобто, є скачки й це характерно, швидше за все, через погодні умови", — говорить Станіслав Лінік.



Водій швидкої Микола Огребчук каже, що якнайшвидше намагаються опрацювати всі виклики. Каже: їздять часто за добу буває по 15-16 викликів.



"В суботу було свято, дуже багато людей пішли в церкви, багато звернень в нас було до 12-13 години, де був фактично кожен другий-третій виклик через втрату свідомості", — говорить керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги.



Прогноз синоптиків

Спекотна погода в регіоні протримається до вихідних — 26 та 27 серпня, — розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорології Леся Пасічник.



З її слів, передбачають проходження через територію області холодного атмосферного фронту, що принесе короткочасні дощі, у західних районах можливі значні опади, грози, град та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.



Як лучани рятуються від спеки

На центральному пляжі біля річки Стир відпочивають люди. Мама двох дітей Владлена говорить: біля води їм краще перенести спеку.



Лучанин Василь Омельчук каже, що приходить покупатися в Стиру кілька разів на тиждень. "Вода добре рятує від спеки, бо ж в тіні немає де сховатися, 31-32 температура", — говорить чоловік.



Людям, які сильно нагрілися на сонці, не варто відразу стрибати у воду, — каже рятувальник Дмитро Ворона. Радить спочатку змочити руки, ноги, голову, купатися обов'язково з покритою головою.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через спекотну погоду на Волині, яка тримається вже понад тиждень, побільшало скарг на самопочуття від людей.Про це розповів Суспільному керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомогиЗ його слів, погано себе почувають люди із серцево-судинними захворюваннями й гіпертонією."Якщо в середньому на добу в нас було 10-12 інсультів, то тепер може бути 20. Тобто, є скачки й це характерно, швидше за все, через погодні умови", — говоритьВодій швидкоїкаже, що якнайшвидше намагаються опрацювати всі виклики. Каже: їздять часто за добу буває по 15-16 викликів."В суботу було свято, дуже багато людей пішли в церкви, багато звернень в нас було до 12-13 години, де був фактично кожен другий-третій виклик через втрату свідомості", — говорить керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги.Спекотна погода в регіоні протримається до вихідних — 26 та 27 серпня, — розповіла синоптикиня обласного центру гідрометеорологіїЗ її слів, передбачають проходження через територію області холодного атмосферного фронту, що принесе короткочасні дощі, у західних районах можливі значні опади, грози, град та шквалисте посилення вітру до 15-20 м/с.На центральному пляжі біля річки Стир відпочивають люди. Мама двох дітей Владлена говорить: біля води їм краще перенести спеку.Лучанинкаже, що приходить покупатися в Стиру кілька разів на тиждень. "Вода добре рятує від спеки, бо ж в тіні немає де сховатися, 31-32 температура", — говорить чоловік.Людям, які сильно нагрілися на сонці, не варто відразу стрибати у воду, — каже рятувальник Дмитро Ворона. Радить спочатку змочити руки, ноги, голову, купатися обов'язково з покритою головою.

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