Добрі новини від ВолиньPost за 21 серпня

Щовечора нагадуємо вам про позитивні новини і щоразу тішимось, коли готуємо цю добірку. Це вкотре доводить: добро таки є.Сьогодні, 21 серпня, ми писали про таке:Підрозділи 100 обр ТрО спільно з підрозділами зведеного батальйону Нацполіції «Захід» та гармашами 45 оабр знищили на сході України ворожий самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 «Тюльпан».Окупанти сподівалися неабияк «покошмарити» наших бійців цією справді надпотужною зброєю, яка володіє величезною руйнівною силою (маса однієї міни складає від 130 до 230 кг!) і, навіть, здатна вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами… – Та не судилося!Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу захисники ліквідували 460 окупантів, 19 ворожих артсистем, 14 ББМ та 12 танків. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:• особового складу − близько 257 930 (+460) осіб,• танків − 4 358 (+12) од,• бойових броньованих машин − 8 449 (+14) од,• артилерійських систем − 5 264 (+19) од,• РСЗВ − 719 (+2) од,• засобів ППО − 489 (+0) од,• літаків – 315 (+0) од,• гелікоптерів − 316 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 309 (+5) од,• крилатих ракет − 1 406 (+0),• кораблів/катерів − 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн − 7 692 (+12) од,• спеціальної техніки − 794 (+4) од.Заступниця міністра оборони Україниповідомила, українські військові минулого тижня звільнили 3 квадратні кілометри біля Бахмута.Сім’яз нетерпінням чекала його повернення додому. Він у складі прикордонного підрозділу впродовж кількох останніх місяців виконував бойові завдання на Донеччині.Сини прикордонника пишаються своїм татом, особливо старший –. Хлопець теж мріє стати військовим, а батько для нього є прикладом мужності та відваги, справжнього захисника рідної України.Скороходка з Волинізавоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі на 20 км. Сталося це за підсумками виступу у фіналі чемпіонату світу, що триває у Будапешті.Панз позивним «Миш» служить у Луцькому батальйоні Волинської бригади тероборони на посаді стрільця переносного зенітно-ракетного комплексу.Свій позивний чоловік одержав від бойових побратимів за феноменальну рухливість… та вміння раптово з’являтися у найнесподіваніших місцях.Релігійна громада святого Петра Могили УПЦ Московського Патріархату села Воля-Любитівська перейшла в лоно Православної Церкви України.Уввійшовши до храму (на певний період храм був опечатаний) після реєстрації установчих документів церковна громада на чолі з протоієреєм, благочинним Голобського округу Ковельський деканат Волинської єпархії, ПЦУ звершила першу Божественну Літургію українською мовою. Це сталося минулої неділі.На благодійний аукціон українська фехтувальниця Ольга Харлан виставила персональну копію ляльки Барбі від компанії Mattel. Така лялька є в єдиному екземплярі у світі.У Колківській селищній раді одружилась пара військового Максима з Рівненської області та Олени з Матейок.