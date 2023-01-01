Волинська скороходка виступить на Олімпіаді-2024

Олена Собчук завоювала ліцензію на Олімпійські ігри у спортивній ходьбі на 20 км. Сталося це за підсумками виступу у фіналі чемпіонату світу, що триває у Будапешті.



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Фінал на дистанції 20 км відкрив програму другого змагального дня на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Одразу двом українкам вдалося фінішувати у топ-11 - Олені Собчук та Людмилі Оляновській. Однак лише Собчук виконала олімпійський норматив.



Фінішну пряму Собчук перетнула з результатом 1:28:50 годин - її особистий рекорд. Це на пів хвилини швидше за олімпійський норматив (1:29.20 годин), Оляновській для цього не вистачило 16 секунд.



Відтак, Собчук стала першою представницею України в легкій атлетиці, що здобула ліцензію на Ігри у Парижі у спортивній ходьбі. Максимальна квота для України на жіночих 20 км - три спортсменки.



Що сказала Олена Собчук про виконаний норматив?



Українська скороходка відзначила, що задоволена виконаним нормативом. А також результатом: на попередньому ЧС Собчук стала 11-ю, показавши при цьому гірший результат на дві хвилини.



"Звичайно, норматив хотілося ще раніше виконати, і ніяк не було таких зрушень з результатом, він був на місці. І от нарешті це зрушення відбулось, я виконала норматив, хороше місце. Хоча на минулому чемпіонаті світу я була 11-ю, на дві хвилини гірше показала час. А тут така велика конкуренція, з тим часом я тільки десята. Хотілося трішки вище бути, але дякую за те, що маю. Це нас таки мотивує, ми не зупиняємось працювати, тренуємося. Робимо свою роботу, також представляємо країну гідно. І з такими умовами, з такими нашим станом у країні, думаю, що це досить добре".



Окремо Собчук звернула увагу на тактику під час фіналу. І порівняла її з виступом на командному чемпіонаті Європи зі спортивної ходьби: тоді, йдучи лідеркою за підсумками першої половини дистанції, українка втратила перемогу та фінішувала п'ятою.



"Це була наша така тактика, тому що на попередньому міжнародному старті <командному Євро зі спортивної ходьби> я йшла попереду групи. Вела всередині, потім збавила, а мене обігнали, я залишилася п'ятою, хоча йшла першою. Це така тактична недбалість, можна сказати. А тепер я тактично правильно почала: відчувала темп, старалася за учасниками тягнутися, а потім вже їх доганяти. Я не думаю, що вони збавили: також збавила, у мене друга половина <дистанції> гіршою вийшла. Але я дивилася за місцем, за суперниками, старалася їх не відпускати. І це допомогло".



Скільки ліцензій має Україна на Олімпіаду-2024?



Собчук - сьома українка з виконаним нормативом на Олімпіаду у легкій атлетиці. Перед цим його виконали бігунки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (на дистанції 400 м/б).



• стрибки у висоту: Ірина Геращенко, Юлія Левченко

• потрійний стрибок: Марина Бех-Романчук

• метання молота: Михайло Кохан

• біг на 400 м/б: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

• спортивна ходьба на 20 км: Олена Собчук



Загалом ж Україна вже має 23 ліцензії на Олімпіаду-2024. Перед нею квоту на Ігри у Парижі здобула шаблістка Ольга Харлан, якій через скандальну дискваліфікацію на чемпіонаті світу МОК надав автоматичну ліцензію у разі, якщо вона не відбереться за спортивним принципом.



Усі ліцензії України на Олімпіаду-2024 (станом на 28 липня)



• Легка атлетика – 7

• Плавання – 6

• Стрільба – 4

• Стрибки у воду – 2

• Бокс – 1

• Сучасне п'ятиборство – 1

• Фехтування – 1

• Футбол – 1



Хто така Олена Собчук?



27-річна українська легкоатлетка, що представляє Волинську область.

Собчук має можливість дебютувати на Олімпійських іграх. На попередній Олімпіаді у Токіо вона участі не брала.



Чемпіонат світу-2023 - третій у кар'єрі Собчук. На світовій першості у Досі вона зупинилася за крок від медалі - четверте місце у спортивній ходьбі на 50 км.



Собчук - чемпіонка України зі спортивної ходьби на 35 км у 2019 році. У 2023-му вона двічі ставала другою - на зимовому чемпіонаті України та на турнірі зі спортивної ходьби у Литві (на 20 км).

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