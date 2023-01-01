У волинській теробороні воює «Миш»: розповіли, чому боєць отримав такий позивний
Сьогодні, 11:28
Пан Михайло з позивним «Миш» служить у Луцькому батальйоні Волинської бригади тероборони на посаді стрільця переносного зенітно-ракетного комплексу.
Про це пишуть на сторінці 100 бригади Волинської бригади ТрО.
Свій позивний чоловік одержав від бойових побратимів за феноменальну рухливість… та вміння раптово з’являтися у найнесподіваніших місцях.
У цивільному житті Михайло був ковалем – понад 15 років займався художнім куванням:
– Півтора року тому в мене були зовсім інші плани – якраз збирався вчитися на дизайнера. Але дізнавшись про широкомасштабне вторгнення, зібрав речі і добровольцем пішов до військкомату, бо захищати рідну державу – це наш найперший обов’язок, – розповідає «Миш».
На повернення Михайла з Перемогою чекають мама, дві сестри, дружина та 9-річний син Денис.
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Про це пишуть на сторінці 100 бригади Волинської бригади ТрО.
Свій позивний чоловік одержав від бойових побратимів за феноменальну рухливість… та вміння раптово з’являтися у найнесподіваніших місцях.
У цивільному житті Михайло був ковалем – понад 15 років займався художнім куванням:
– Півтора року тому в мене були зовсім інші плани – якраз збирався вчитися на дизайнера. Але дізнавшись про широкомасштабне вторгнення, зібрав речі і добровольцем пішов до військкомату, бо захищати рідну державу – це наш найперший обов’язок, – розповідає «Миш».
На повернення Михайла з Перемогою чекають мама, дві сестри, дружина та 9-річний син Денис.
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