У волинській теробороні воює «Миш»: розповіли, чому боєць отримав такий позивний

Михайло з позивним «Миш» служить у Луцькому батальйоні Волинської бригади тероборони на посаді стрільця переносного зенітно-ракетного комплексу.



Про це пишуть на сторінці



Свій позивний чоловік одержав від бойових побратимів за феноменальну рухливість… та вміння раптово з’являтися у найнесподіваніших місцях.



У цивільному житті Михайло був ковалем – понад 15 років займався художнім куванням:



– Півтора року тому в мене були зовсім інші плани – якраз збирався вчитися на дизайнера. Але дізнавшись про широкомасштабне вторгнення, зібрав речі і добровольцем пішов до військкомату, бо захищати рідну державу – це наш найперший обов’язок, – розповідає «Миш».



На повернення Михайла з Перемогою чекають мама, дві сестри, дружина та 9-річний син Денис.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Панз позивним «Миш» служить у Луцькому батальйоні Волинської бригади тероборони на посаді стрільця переносного зенітно-ракетного комплексу.Про це пишуть на сторінці 100 бригади Волинської бригади ТрО Свій позивний чоловік одержав від бойових побратимів за феноменальну рухливість… та вміння раптово з’являтися у найнесподіваніших місцях.У цивільному житті Михайло був ковалем – понад 15 років займався художнім куванням:– Півтора року тому в мене були зовсім інші плани – якраз збирався вчитися на дизайнера. Але дізнавшись про широкомасштабне вторгнення, зібрав речі і добровольцем пішов до військкомату, бо захищати рідну державу – це наш найперший обов’язок, – розповідає «Миш».На повернення Михайла з Перемогою чекають мама, дві сестри, дружина та 9-річний син

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