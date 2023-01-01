Недоцільне використання бюджетних коштів: що відомо про судові справи волинських чиновників

Андрій Мигуля та головний бухгалтер цього управління Наталія Королюк порушили Бюджетний кодекс України.



Про це йдеться у двох постановах Ковельського міськрайонного суду, передає



При проведенні планової ревізії фінансово-господарської діяльності управління культури, молоді, спорту та туризму за період з 01 січня 2020 р. по 31 грудня 2022 р. було виявлено нецільове використання у грудні 2022 року бюджетних коштів. Оплату придбання спеціального одягу чиновники провели за іншою статтею видатків, що суперечить напрямкам використання грошей з бюджету. Крім того, так само з порушенням вони оплатили комплектуючі до ноутбука.



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Згідно з протоколами, начальник управління та головний бухгалтер допустили порушення вимог п.8 ч.1 ст.7, ч.1 ст.23, ч.1 ст.48 Бюджетного кодексу України. Такі дії посадовців були кваліфіковані за частиною 5 статті 164-12 КУпАП.



Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області скерувало в суд матеріали про притягнення їх до адміністративної відповідальності.



В судовому засіданні Андрій Мигуля провину заперечив і пояснив, що наприкінці 2022 року через незадовільний стан енергопостачання, відсутність генераторів, бухгалтерія не мала можливості працювати у локальній комп’ютерній мережі. Для нарахування заробітної плати, подання звітів та виконання інших невідкладних завдань необхідно було забезпечити працівників іншими технічними засобами, тому було прийнято рішення власними силами зібрати два ноутбуки. Складові для ноутбуків придбали за рахунок коштів, що, за його словами, не суперечить законодавчо визначеному класифікатору видатків.



Щодо придбання спецодягу пояснив таке: керівник муніципального оркестру звернувся до депутатів Ковельської міської ради з проханням зважити на зовнішній вигляд працівників оркестру, які приймають участь у церемоніях поховання воїнів, у заходах за участю представників іноземних держав та інше. За кошти місцевого бюджету в межах фінансування управлінням були придбані черевики, кепки, шапки, футболки, штани, флісові кофти, куртки утеплені в кількості по 20 штук на загальну суму 196 000 гривень. На даний час рішенням Ковельської міської ради погоджено спрямування коштів на ці потреби з різних рахунків.



Головний бухгалтер Наталія Королюк надала суду аналогічні покази.



Судом встановлено, що акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності управління було складено 21 червня 2023 року, а протоколи про притягнення начальника та головного бухгалтера до відповідальності за ч. 5 ст. 164-12 КУпАП складені лише 04 липня 2023 року.



Крім того, на час скерування до суду матеріалів щодо посадовців закінчились строки накладення адміністративного стягнення.



Як вбачається з матеріалів справи, останній днем притягнення особи до відповідальності у разі доведення складу правопорушення – 27 березня 2023 р., а матеріали адміністративної справи надійшли до суду 07 липня цього року.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк постановила провадження у справах про притягнненя Андрія Мигулі та Наталії Королюк до відповідальності за ч. 5 ст. 164-12 КУпАП закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП.



Щодо ридбання спеціального одягу. Управління культури, молоді, спорту та туризму провело у травні 2023 року тендерну закупівлю 39-ти комплектів сценічних костюмів. Єдиним учасником тендеру була дружина начальника управління – приватна підприємиця Олена Мигуля, яка є депутаткою Ковельської міської ради. Її «переможна» пропозиція збіглася із встановленою замовником очікуваною вартістю – 86 тисяч 300 гривень.



Чи підписував Андрій Мигуля, як начальник управління, укладений 07 червня 2023 року договір із підприємицею Оленою Мигулею – невідомо, оскільки даний документ чомусь не оприлюднений в електронній системі публічних закупівель Prozorro.



В такий самий спосіб у підприємиці управлінням закуплено різноманітну продукцію: солодощі до відкриття міської ялинки – за 42 тис. грн, рамки для фото – за 11 тис. грн, сувенірну продукцію – за 8 тис. 616 грн, прапори України – за 4 тис. грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник управління культури, молоді, спорту та туризму виконкому Ковельської міської радита головний бухгалтер цього управлінняпорушили Бюджетний кодекс України.Про це йдеться у двох постановах Ковельського міськрайонного суду, передає Ковель media При проведенні планової ревізії фінансово-господарської діяльності управління культури, молоді, спорту та туризму за період з 01 січня 2020 р. по 31 грудня 2022 р. було виявлено нецільове використання у грудні 2022 року бюджетних коштів. Оплату придбання спеціального одягу чиновники провели за іншою статтею видатків, що суперечить напрямкам використання грошей з бюджету. Крім того, так само з порушенням вони оплатили комплектуючі до ноутбука.Згідно з протоколами, начальник управління та головний бухгалтер допустили порушення вимог п.8 ч.1 ст.7, ч.1 ст.23, ч.1 ст.48 Бюджетного кодексу України. Такі дії посадовців були кваліфіковані за частиною 5 статті 164-12 КУпАП.Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області скерувало в суд матеріали про притягнення їх до адміністративної відповідальності.В судовому засіданні Андрій Мигуля провину заперечив і пояснив, що наприкінці 2022 року через незадовільний стан енергопостачання, відсутність генераторів, бухгалтерія не мала можливості працювати у локальній комп’ютерній мережі. Для нарахування заробітної плати, подання звітів та виконання інших невідкладних завдань необхідно було забезпечити працівників іншими технічними засобами, тому було прийнято рішення власними силами зібрати два ноутбуки. Складові для ноутбуків придбали за рахунок коштів, що, за його словами, не суперечить законодавчо визначеному класифікатору видатків.Щодо придбання спецодягу пояснив таке: керівник муніципального оркестру звернувся до депутатів Ковельської міської ради з проханням зважити на зовнішній вигляд працівників оркестру, які приймають участь у церемоніях поховання воїнів, у заходах за участю представників іноземних держав та інше. За кошти місцевого бюджету в межах фінансування управлінням були придбані черевики, кепки, шапки, футболки, штани, флісові кофти, куртки утеплені в кількості по 20 штук на загальну суму 196 000 гривень. На даний час рішенням Ковельської міської ради погоджено спрямування коштів на ці потреби з різних рахунків.Головний бухгалтер Наталія Королюк надала суду аналогічні покази.Судом встановлено, що акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності управління було складено 21 червня 2023 року, а протоколи про притягнення начальника та головного бухгалтера до відповідальності за ч. 5 ст. 164-12 КУпАП складені лише 04 липня 2023 року.Крім того, на час скерування до суду матеріалів щодо посадовців закінчились строки накладення адміністративного стягнення.Як вбачається з матеріалів справи, останній днем притягнення особи до відповідальності у разі доведення складу правопорушення – 27 березня 2023 р., а матеріали адміністративної справи надійшли до суду 07 липня цього року.Суддя Ковельського міськрайонного судупостановила провадження у справах про притягнненя Андрія Мигулі та Наталії Королюк до відповідальності за ч. 5 ст. 164-12 КУпАП закрити на підставі п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП.Щодо ридбання спеціального одягу. Управління культури, молоді, спорту та туризму провело у травні 2023 року тендерну закупівлю 39-ти комплектів сценічних костюмів. Єдиним учасником тендеру була дружина начальника управління – приватна підприємиця, яка є депутаткою Ковельської міської ради. Її «переможна» пропозиція збіглася із встановленою замовником очікуваною вартістю – 86 тисяч 300 гривень.Чи підписував Андрій Мигуля, як начальник управління, укладений 07 червня 2023 року договір із підприємицею Оленою Мигулею – невідомо, оскільки даний документ чомусь не оприлюднений в електронній системі публічних закупівель Prozorro.В такий самий спосіб у підприємиці управлінням закуплено різноманітну продукцію: солодощі до відкриття міської ялинки – за 42 тис. грн, рамки для фото – за 11 тис. грн, сувенірну продукцію – за 8 тис. 616 грн, прапори України – за 4 тис. грн.

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