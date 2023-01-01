70 пілотів та авіаторів наразі проходять навчання у Данії на F-16, – Повітряні сили

70 пілотів та авіаторів наразі проходять навчання у Данії на F-16, – Повітряні сили
З 70 осіб, які перебувають на території Данії, проходять навчання не лише пілоти.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

«Серед тих 70 не всі пілоти, авіація - це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти», - пояснив Ігнат.

Він також повідомив, що це перша хвиля пілотів, які одразу будуть перенавчатися на F-16. Потім буде друга і третя хвилі.

«Інша група пілотів - це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку - англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до 2 років, але це та перспектива, яка на нас чекає, - ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано", - підсумував Ігнат.

Також він заявив, що F-16 надасть перевагу Україні у повітрі, а це "ключ до успіху на землі".

«Одразу війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій, забезпечити те, що нам потрібно сьогодні найбільше – перевагу в повітрі. На цей час, в ці секунди, на цих територіях вільно перебувають десь 8-9 російських винищувачів, які скидають керовані авіабомби, пускають ракети. З F-16 їм не вдасться це робити. Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі», – сказав він.

Як повідомлялося, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили про рішення передати Україні винищувачі F-16. Українські пілоти та інженери уже розпочали навчатися використовувати ці літаки. Данія розраховує передати перші F-16 Україні ближче до Нового року.

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Теги: Росія, Україна, війна
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