70 пілотів та авіаторів наразі проходять навчання у Данії на F-16, – Повітряні сили





Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент



«Серед тих 70 не всі пілоти, авіація - це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти», - пояснив Ігнат.



Він також повідомив, що це перша хвиля пілотів, які одразу будуть перенавчатися на F-16. Потім буде друга і третя хвилі.



«Інша група пілотів - це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку - англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до 2 років, але це та перспектива, яка на нас чекає, - ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано", - підсумував Ігнат.



Також він заявив, що F-16 надасть перевагу Україні у повітрі, а це "ключ до успіху на землі".



«Одразу війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій, забезпечити те, що нам потрібно сьогодні найбільше – перевагу в повітрі. На цей час, в ці секунди, на цих територіях вільно перебувають десь 8-9 російських винищувачів, які скидають керовані авіабомби, пускають ракети. З F-16 їм не вдасться це робити. Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі», – сказав він.



Як повідомлялося, 20 серпня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 70 осіб, які перебувають на території Данії, проходять навчання не лише пілоти.Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУв ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу «Серед тих 70 не всі пілоти, авіація - це величезний колектив. Є ті, хто виконують польоти, і ті, які їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти», - пояснив Ігнат.Він також повідомив, що це перша хвиля пілотів, які одразу будуть перенавчатися на F-16. Потім буде друга і третя хвилі.«Інша група пілотів - це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо за довшою програмою. Але вони проходитимуть базову підготовку - англійську мову, легкомоторну техніку західну з переходом потім на винищувачі. Ця програма триватиме довше, можливо до 2 років, але це та перспектива, яка на нас чекає, - ми переозброюємо наші Повітряні сили на нові види техніки. І тому навчання льотчиків в Харківському університеті Повітряних сил також буде вже на це орієнтовано", - підсумував Ігнат.Також він заявив, що F-16 надасть перевагу Україні у повітрі, а це "ключ до успіху на землі".«Одразу війну не виграємо, але F-16 здатний змінити перебіг подій, забезпечити те, що нам потрібно сьогодні найбільше – перевагу в повітрі. На цей час, в ці секунди, на цих територіях вільно перебувають десь 8-9 російських винищувачів, які скидають керовані авіабомби, пускають ракети. З F-16 їм не вдасться це робити. Перевага в повітрі – це ключ до успіху на землі», – сказав він.Як повідомлялося, 20 серпня Нідерланди та Данія оголосили про рішення передати Україні винищувачі F-16 . Українські пілоти та інженери уже розпочали навчатися використовувати ці літаки. Данія розраховує передати перші F-16 Україні ближче до Нового року.

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