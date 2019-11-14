Намагався зістрибнути з 8-метрової висоти: 19-річний волинянин ледь не скоїв самогубство
Сьогодні, 12:04
20 серпня о 22:20 оператор лінії «102» повідомила рятувальників про спробу самогубства 19-річного юнака у селищі Торчин.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події направили рятувальників 20 ДПРП. Хлопця, який перебував на покрівлі будівлі на вулиці Незалежності, намагався зістрибнути з 8-метрової висоти, а зрештою повис на руках, зняли рятувальники Сергій Дейнека і Володимир Шульгач.
Вони дісталися до потерпілого по триколінній висувній драбині, спустили його на землю й передали медикам.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події направили рятувальників 20 ДПРП. Хлопця, який перебував на покрівлі будівлі на вулиці Незалежності, намагався зістрибнути з 8-метрової висоти, а зрештою повис на руках, зняли рятувальники Сергій Дейнека і Володимир Шульгач.
Вони дісталися до потерпілого по триколінній висувній драбині, спустили його на землю й передали медикам.
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