Скільки грошей можна отримати за «здачу» корупціонера





Про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає



«У вересні, сподіваємось, у перших числах Національне агентство запустить портал викривачів. Це - спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надіслання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях, які будуть потрапляти керівникам організації або уповноваженим із запобігання корупції, а також спеціальним суб’єктам – НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національній поліції», - зазначив він.



Голова НАЗК додав, що це забезпечить можливість анонімним викривачам отримати після рішення суду 10% від предмету корупційного правопорушення.



Новіков запевняє, що портал буде найсучаснішим у світі, оскільки враховує рекомендації ЄС і досвід інших країн щодо побудови взаємодії з викривачами.



«Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції», - підкреслив він.



Водночас Новіков зауважив, що зараз у Вищому антикорупційному суді перебуває провадження, за результатами якого НАЗК очікує отримати вирок, після чого виплатить першу в історії України винагороду викривачу.



Він нагадав, що винагорода обмежена законом у 10% від предмета провадження, але не може бути більш як 14 млн грн.



Очільник НАЗК додав, що у справі, які нині розглядається у ВАКС, сума винагорода має бути максимальною.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національне агентство з питань запобігання корупції має намір на початку вересня запустити роботу спеціального порталу, куди викривачі зможуть анонімно повідомляти про факти корупції.Про це розповів голова НАЗКв ефірі телемарафону «Єдині новини», передає Укрінформ «У вересні, сподіваємось, у перших числах Національне агентство запустить портал викривачів. Це - спеціальний ресурс, який забезпечить анонімне надіслання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях, які будуть потрапляти керівникам організації або уповноваженим із запобігання корупції, а також спеціальним суб’єктам – НАБУ, ДБР, Національному агентству, Національній поліції», - зазначив він.Голова НАЗК додав, що це забезпечить можливість анонімним викривачам отримати після рішення суду 10% від предмету корупційного правопорушення.Новіков запевняє, що портал буде найсучаснішим у світі, оскільки враховує рекомендації ЄС і досвід інших країн щодо побудови взаємодії з викривачами.«Дуже важливою є культура викривання, тому що без відповідальних громадян, якими є викривачі, ми не побудуємо нульову толерантність до корупції», - підкреслив він.Водночас Новіков зауважив, що зараз у Вищому антикорупційному суді перебуває провадження, за результатами якого НАЗК очікує отримати вирок, після чого виплатить першу в історії України винагороду викривачу.Він нагадав, що винагорода обмежена законом у 10% від предмета провадження, але не може бути більш як 14 млн грн.Очільник НАЗК додав, що у справі, які нині розглядається у ВАКС, сума винагорода має бути максимальною.

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